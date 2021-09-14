Илон Маск завел щенка и назвал его Флоки. После этого цена криптовалюты Shiba Floki подскочила на 1309%

Маск накануне показал в твиттере своего нового питомца. И уже спустя три часа курсы токенов Shiba Floki и Floki Inu взлетели на 1309% и 139% соответственно. При этом Dogecoin, который приобрел популярность также благодаря действиям Илона Маска, рос 13 сентября незначительно — меньше чем на 4%.

Миллиардер рассказал о своих планах назвать будущего щенка Флоки 25 июня. После этого котировки криптовалюты Shiba Inu выросли на 9%, пишет РБК.

Недавно Илон Маск пригласил в гости потомков Сергея Королева. Правнук и внук конструктора посетили завод космической компании в США и увидели, как проходит сборка двигателей, ракет и корабля Crew Dragon.

А еще Компания Tesla планирует к 2022 году представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом сообщил Илон Маск в ходе выступления на Дне искусственного интеллекта Tesla. Бизнесмен рассказал, что андроида спроектируют таким образом, чтобы люди могли убежать от него или дать отпор в случае физического контакта.