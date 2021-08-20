Илон Маск начал разработку прототипа робота-гуманоида Tesla Bot

Бизнесмен отметил, что есть смысл воплотить технологические мощности компании. Он хочет соединить в роботе-гуманоиде процессор, называемый в Tesla «полностью автономной машиной», суперкомпьютер Dojo и нейронные сети, которые распознают мир и понимают, как ориентироваться в нем. Андроид под кодовым названием «Оптимус» будет функционировать на тех же чипах и датчиках, которые электромобили Tesla используют для беспилотного вождения.

Высота робота составит около 173 см, вес — 57 кг. Голову его оснастят экраном для отображения полезной информации. Робот сможет бегать со скоростью 8 км/ч, за зрение будут отвечать камеры для самоуправляющихся автомобилей Tesla. Маск подчеркнул, что андроида спроектируют таким образом, чтобы люди могли убежать от него или дать отпор в случае физического контакта.

Миллиардер сообщил, что «дружелюбный» робот призван «устранить опасные, однообразные и скучные задачи» и выполнять работу, которую меньше всего любят делать люди. «Он должен быть в состоянии сходить в магазин и купить мне еды», — объяснил Маск.

Ранее Илон Маск показал работу чипа Neuralink, вживленного в мозг свиньи, на онлайн-презентации, трансляция которой велась из штаба-квартиры Neuralink. Благодаря чипам ученые смогли следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, учитывая то, чего касается животное своим пятачком.

А еще глава космической компании SpaceX, американский предприниматель, миллиардер и генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck. Бронированный и вдохновленный фильмом о Джеймсе Бонде, он будет выпускаться в трех вариантах, а главное — обеспечивать максимальную защиту пассажиров благодаря сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали.