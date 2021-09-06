Илон Маск пригласил в гости внука Сергея Королева и провел для него экскурсию по SpaceX. Тот пожелал ему «продолжать двигать мир вперед»

Напомним, в этом году российская ракетно-космическая промышленность отмечала 114-летие со Дня рождения конструктора Сергея Королева. О знаменательной дате напомнили в Twitter-аккаунте Роскосмоса, к поздравлению присоединился и основатель космической компании SpaceX Илон Маск. «Он был великолепен», — по-русски написал предприниматель в комментариях.

Ранее Маск также рассказал, что в офисе его компании SpaceX конференц-залы названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса, один из них в честь Королева.