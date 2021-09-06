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Илон Маск пригласил в гости внука Сергея Королева и провел для него экскурсию по SpaceX. Тот пожелал ему «продолжать двигать мир вперед»

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил в гости потомков Сергея Королева. Правнук и внук конструктора посетили завод космической компании в США и увидели, как проходит сборка двигателей, ракет и корабля Crew Dragon.

  • Здесь и далее фото: из Facebook Андрея Королева

Андрей Королев

Внук конструктора Сергея Королева — о встрече с Илоном Маском:

Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую, почти часовую личную встречу. Слова нашей c сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и Crew Dragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!

Напомним, в этом году российская ракетно-космическая промышленность отмечала 114-летие со Дня рождения конструктора Сергея Королева. О знаменательной дате напомнили в Twitter-аккаунте Роскосмоса, к поздравлению присоединился и основатель космической компании SpaceX Илон Маск. «Он был великолепен», — по-русски написал предприниматель в комментариях.

Ранее Маск также рассказал, что в офисе его компании SpaceX конференц-залы названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса, один из них в честь Королева.

Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 года в Житомире. Советский ученый и конструктор ракетно-космических систем являлся одним из основных создателей советской ракетно-космической техники и ключевой фигурой в освоении человеком космоса, основателем практической космонавтики.

Под руководством Королева был организован и осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли — 4 октября 1957 года, первого космонавта планеты Юрия Гагарина — 12 апреля 1961 года. Также под его руководством был совершен первый в мире выход в открытый космос — 18 марта 1965 года космонавт Алексей Леонов в скафандре вышел через шлюзовую камеру и находился вне корабля около 20 минут.

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