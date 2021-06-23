Музыка в Stories, короткие видео и ответы песнями: вот какие функции Instagram запустил в России

Instagram объявил о запуске новых функций в России. Пользователям станут доступны сервис Reels, создающий ролики в формате TikTok, а также музыкальный стикер в Stories. С его помощью можно будет добавлять музыку к своим историям и отвечать на вопросы песнями.
-
Фото: Shutterstock.com
Сервис видео Reels станет доступен для пользователей из России уже сегодня, 23 июня. С его помощью можно снимать и редактировать ролики продолжительностью до 30 секунд, накладывать на них AR-эффекты, а также использовать эффект зеленого экрана, чтобы изменить задний фон. Кроме того, в Reels можно добавлять музыку из библиотеки приложения или выбирать ее из трендов или рекомендаций.
Видео формата Reels можно публиковать в формате Stories или поста, при желании ограничив аудиторию.
Также пользователям из России наконец станет доступен музыкальный стикер в Stories — его уже запускали в декабре 2020 года, однако по ошибке. Чтобы добавить музыку, нужно выполнить следующие действия:
- Открыть камеру в приложении, выбрать фото или видео из галереи, нажать на значок стикера и выбрать стикер «Музыка»
- Найти любую песню из библиотеки, выбрать фрагмент, добавить имя исполнителя и название песни
- Нажать на стикер, чтобы изменить стиль текста и его анимацию
После появления музыкального стикера пользователи смогут смогут отвечать на Stories с вопросами с помощью песен. Кроме того, пользователи Facebook смогут добавить любимый трек в раздел «Хобби/Интересы» и закрепить его в шапке профиля — он будет проигрываться каждый раз, когда кто-то решит посетить профиль этого пользователя.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.