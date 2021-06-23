Музыка в Stories, короткие видео и ответы песнями: вот какие функции Instagram запустил в России

Сервис видео Reels станет доступен для пользователей из России уже сегодня, 23 июня. С его помощью можно снимать и редактировать ролики продолжительностью до 30 секунд, накладывать на них AR-эффекты, а также использовать эффект зеленого экрана, чтобы изменить задний фон. Кроме того, в Reels можно добавлять музыку из библиотеки приложения или выбирать ее из трендов или рекомендаций.

Видео формата Reels можно публиковать в формате Stories или поста, при желании ограничив аудиторию.