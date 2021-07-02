«Госуслуги» не справляются с наплывом посетителей. Пользователи жалуются на электронную очередь

У некоторых пользователей при попытке войти на «Госуслуги» появляется объявление о том, что в данный момент на портале более 500 000 посетителей, и запускается обратный отсчет. Время ожидания в такой «электронной очереди» у всех разное — кто-то говорит о 30 минутах, кто-то о пяти.

​Редакция «Собака.ru» решила проверить и столкнулась с предупреждением. Войти в приложение «Госуслуги» можно, однако после этого он становится недоступным для работы — появляется всплывающее окно «Что-то пошло не так. Сервис временно недоступен». Войти на сайт «Госуслуг» также можно, но после этого ничего не происходит, на главной странице висит плашка: «Не удалось загрузить список событий. Попробуйте обновить страницу или зайдите позже».