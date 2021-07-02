«Госуслуги» не справляются с наплывом посетителей. Пользователи жалуются на электронную очередь

Пользователи портала «Госуслуги» сталкиваются с проблемами при входе. Некоторых посетителей при попытке войти на сайт ставят в электронную очередь. Редакция «Собака.ru» решила проверить и получила предупреждение: «Сервис временно недоступен».
У некоторых пользователей при попытке войти на «Госуслуги» появляется объявление о том, что в данный момент на портале более 500 000 посетителей, и запускается обратный отсчет. Время ожидания в такой «электронной очереди» у всех разное — кто-то говорит о 30 минутах, кто-то о пяти.
Редакция «Собака.ru» решила проверить и столкнулась с предупреждением. Войти в приложение «Госуслуги» можно, однако после этого он становится недоступным для работы — появляется всплывающее окно «Что-то пошло не так. Сервис временно недоступен». Войти на сайт «Госуслуг» также можно, но после этого ничего не происходит, на главной странице висит плашка: «Не удалось загрузить список событий. Попробуйте обновить страницу или зайдите позже».
Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минцифры, сбои в работе портала могут быть связаны с работами по выводу новых сервисов. «На портале госуслуг проводятся работы по запуску новых сервисов, и временно портал может быть недоступен», — говорится в сообщении ведомства.
Вероятно, сбой в работе портала произошел на фоне введения обязательной вакцинации в некоторых регионах России, для записи на которую можно воспользоваться порталом. C 28 июня попасть в заведения общепита Москвы смогут только люди с антителами к коронавирусу. Наличие защиты подтверждается специальным QR-кодом. Оперштаб Москвы разъяснил, как будут работать коды для посещения ресторанов и мероприятий. И потребуются они не только жителям столицы.
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