Россияне подали коллективный иск к Роскомнадзору из-за замедления Twitter

В исковом заявлении сказано, что истцы «никогда не публиковали нелегальный контент, не призывали к насилию, не оправдывали насилие или дискриминацию». Они также указали, что «не были каким бы то ни было образом связаны с владельцами других аккаунтов, ответственными за размещение предположительно запрещенной информации».

«Таким образом, вмешательство в нормальное функционирование сервиса Twitter со стороны Роскомнадзора в виде замедления доступа ко всему сервису для всех пользователей на территории всей Российской Федерации представляет собой вмешательство в право административных истцов на свободное выражение своего мнения», — отмечается в иске.

Истцы просят суд обязать Роскомназдор «прекратить применение мер централизованного реагирования в форме замедления скорости и иного ограничения работы Twitter», а также обязать регулятор «исключить сервис из перечня угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования сети «Интернет» и сети связи общего пользования на территории РФ».

«Политики и журналисты — активные пользователи Twitter — оспорили законность технологии замедления. Она не предусмотрена законодательством и затрагивает их профессиональные права», — приводит «Фонтанка» слова Павла Чикова, главы правозащитной организации «Агора», которая оказывает истцам правовую помощь.

Напомним, 15 мая истек срок, отведенный Twitter на удаление материалов, распространение которых на территории России запрещено. В компании избавились от свыше 91% запрещенной информации, поэтому Роскомнадзором было принято решение отказаться от блокирования соцсети. Несмотря на это, микроблог продолжает тормозить — публикации загружаются медленно как на десктопной, так и в мобильной версии. Кроме того, теперь ведомство грозит аналогичными санкциями Facebook и YouTube, где тоже выявлены случаи размещения противоправных материалов.