Роскомнадзор решил не блокировать Twitter. Но пригрозил аналогичными мерами Facebook и YouTube

По данным Роскомнадзора, 10 марта, на момент начала применения ограничительных мер в отношении Twitter, от соцсети требовали удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 года запрещенных материалов, из которых 3,1 тыс. с детской порнографией — включая порнографические изображения несовершеннолетних, пронаркотический контент, содержащий в том числе прямые ссылки на онлайн-магазины, продающие наркотики, а также материалы, носящие суицидальный характер — включая прямые призывы совершить самоубийство, обращенные к несовершеннолетним. Также за время с начала замедления трафика Twitter было выявлено порядка 1,8 тыс. новых запрещенных материалов той же направленности, которые ведомство тоже потребовало удалить.

Проверка показала, что модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещенной информации. На текущий момент из 5,9 тыс. выявленных ведомством запрещенных материалов остаются неудаленными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, а также экстремистскими и иными запрещёнными на территории России материалами.

«Руководство Twitter направило в Роскомнадзор письмо, в котором подтвердило, что полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и предпримет все необходимые меры по его удалению. Руководство соцсети высказало готовность и заинтересованность в выстраивании конструктивного диалога с Роскомнадзором. Администрация Twitter попросила не предпринимать действий по блокировке Twitter, а также снять действующие ограничения по его работе. Ведомство положительно оценивает усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Несмотря на это, для полного снятия введенных в отношении Twitter необходимо удалить все запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами — не позднее 24 часов с момента получения требования. «По итогам проверки, с учетом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», — отмечает пресс-служба ведомства.

Теперь блокировка грозит другим социальным сетям и интернет-площадкам — в том числе, Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции.