В Twitter провели переговоры с Роскомнадзором и заявили о готовности реагировать на запрещенный контент сообща

«Конструктивную беседу» с Роскомнадзором представители Twitter провели 1 апреля. Они заявили, что компания придерживается принципа «нулевой терпимости» к публикациям запрещенного контента и не позволяют использовать соцсеть для любых незаконных поступков или содействия им.

«Это была продуктивная дискуссия на предмет того, как обе стороны могут способствовать тому, чтобы сообщения о такого рода запрещенном контенте рассматривались в оперативном порядке», — приводит Business Insider слова представителя Twitter.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор применил к Twitter первичное замедление скорости работы. 16 апреля Роскомнадзор планировал заблокировать Twitter на территории России в случае, если социальная сеть не удалит твиты с запрещенной информацией. Однако администрация Twitter повысила скорость удаления материалов — поэтому ведомство решило дать соцсети еще один шанс и дополнительное время на избавление от нежелательного контента.