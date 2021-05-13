В игре предлагается управлять полицейским автозаком, на пути которого митингующие. Встретится могут Илья Варламов, Юрий Дудь, Данила Поперечный, тиктокеры, доставщики еды, корреспонденты «Дождя», а еще снеговик, Бэтмен, голуби, и даже памятник Пушкину. Всех их нужно задержать — и чем длиннее получится автозак, тем выше управляющий им поднимется по званию.

«Мы решили отразить, как сейчас реагирует силовой режим: растет, поедая все, что попадается ему под колеса, и постепенно заполняет пространство собой», — говорит один из создателей игры, художник Миша Петрик.

В игре можно не только наращивать автозак, но и нажать кнопку «Помочь задержанным». Она ведет на страницу донатов проекту «ОВД-Инфо», который освещает политические преследования в России и оказывает помощь задержанным.

«В начале 2021 года по всей России прошли массовые акции протеста, на которых было задержано больше 13 000 человек. Многие из задержанных столкнулись с жестокостью сотрудников полиции: их били дубинками и электрошокерами, угрожали насилием и уголовными статьями. Участники мирных акций и митингов регулярно сталкиваются с преследованиями по политическим мотивам и нуждаются в юридической консультации или адвокате — вы можете помочь каждому, поддержав «ОВД-Инфо»», — говорят создатели игры.

Напомним, недавно художник из Петербурга Артем Бизяев представил концепт Lego по мотивам славянских сказок. Теперь он предложил альтернативный бренд популярного конструктора. Первый набор OLEG City Unauthorized Holidays — по мотивам январских протестных акций.