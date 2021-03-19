В Telegram-каналах теперь можно создавать голосовые чаты и сохранять их как подкасты

Голосовые чаты, доступные теперь в каналах и публичных группах, не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей— благодаря этому «каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией». А чтобы поделиться голосовым чатом, администраторы могут его записать. Позже он будет доступен в «избранном» чата.

Администраторы публичных групп и каналов теперь могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Присоединиться к голосовому чату в канале можно не только от собственного имени, но и от имени одного из своих каналов. Если слушателю не разрешено участвовать в обсуждении в качестве спикера, он может поднять руку, чтобы попросить администраторов чата дать ему слово.

Напомним, теперь перейти в Telegram из других мессенджеров можно без потерь. В новой версии приложения появилась функция переноса переписки — например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk. А в конце 2020 года основатель Telegram Павел Дуров объявил о монетизации мессенджера. С 2021 года разработчики Telegram введут дополнительные функции для бизнес-сообществ и пользователей с расширенными потребностями — они станут ресурсоемкими и, как следствие, платными.