В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp и других приложений

Теперь перейти в Telegram из других мессенджеров можно без потерь. В новой версии приложения появилась функция переноса переписки — например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk.
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BigTunaOnline / Shutterstock.com
Помимо функции переноса переписки из других приложений и мессенджеров, в новой версии Telegram 7.4 теперь можно без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков. В голосовых чатах появилась возможность регулировать громкость для отдельных участников. Кроме того, теперь такие чаты, активные в группах пользователя, показываются вверху вкладки со звонками.
Что еще нового?
- Поприветствовать недавно зарегистрировавшегося в Telegram друга можно стикером,
- Улучшена поддержка VoiceOver,
- Пользователи могут отправить жалобу на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций.
Напомним, в конце 2020 года основатель Telegram Павел Дуров объявил о монетизации мессенджера. С 2021 года разработчики Telegram введут дополнительные функции для бизнес-сообществ и пользователей с расширенными потребностями — они станут ресурсоемкими и, как следствие, платными.
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