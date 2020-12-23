Павел Дуров начнет монетизировать Telegram. Некоторые бизнес-функции станут платными

В настоящий момент Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей. По словам Дурова, когда технологическая компания «вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку». Продавать компанию Дуров не планирует — «Telegram просуществует еще долго». Чтобы этого добиться, мессенджер начнет монетизироваться.

Монетизация Telegram будет ненавязчивой, а большинство пользователей «едва ли заметят серьезные изменения». Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них разработчики предложат дополнительные функции для бизнес-сообществ и пользователей с расширенными потребностями.

Например, в Telegram появится собственная рекламная платформа для каналов, благодаря которой они будут монетизироваться. При этом в личных сообщениях и групповых чатах рекламы не будет. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Несмотря на это, Дуров заверил — обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно.

«Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. При текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей и соответствующим расходам. Мы сможем внедрить множество новых функций и приветствовать миллиарды новых пользователей в течение грядущих десятилетий. Этот подход позволит нам оставаться независимыми, сохранить наши ценности и предложить миру пример технологической компании нового типа», — заявил Дуров.