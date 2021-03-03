18+
  • Город
  • Интернет

Социальные сети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в России контента

Социальные сети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в России контента, а также разработать специальные электронные формы для жалоб пользователей. 

  • Фото: Shutterstock.com

О новых правилах для социальных сетей говорится в приказах Роскомнадзора, опубликованных на портале нормативно-правовых актов. Их общественное обсуждение продлится до 16 марта 2021 года. Согласно проекту, отчеты об удаленных материалах должны будут публиковаться на главной странице соцсети не позднее 1 февраля каждого года — форме общедоступного и скачиваемого электронного документа.

Кроме того, соцсети должны будут размещать на главной странице специальную форму для получения жалоб пользователей на запрещенную информацию. В форме должны быть поля для указания данных заявителя и ссылке на страницу, где выявлена запрещенная информация, ее описание и содержание обращения.

Напомним, 1 февраля вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь социальные сети с ежедневной аудиторией 500 тысяч пользователей из России обязаны находить и блокировать противоправную информацию — в том числе о несогласованных митингах.

В России вступил в силу запрет мата в соцсетях. Чем это обернется для пользователей? Объясняет юрист

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты