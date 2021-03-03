Социальные сети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в России контента, а также разработать специальные электронные формы для жалоб пользователей.
-
Фото: Shutterstock.com
О новых правилах для социальных сетей говорится в приказах Роскомнадзора, опубликованных на портале нормативно-правовых актов. Их общественное обсуждение продлится до 16 марта 2021 года. Согласно проекту, отчеты об удаленных материалах должны будут публиковаться на главной странице соцсети не позднее 1 февраля каждого года — форме общедоступного и скачиваемого электронного документа.
Кроме того, соцсети должны будут размещать на главной странице специальную форму для получения жалоб пользователей на запрещенную информацию. В форме должны быть поля для указания данных заявителя и ссылке на страницу, где выявлена запрещенная информация, ее описание и содержание обращения.
Напомним, 1 февраля вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь социальные сети с ежедневной аудиторией 500 тысяч пользователей из России обязаны находить и блокировать противоправную информацию — в том числе о несогласованных митингах.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.