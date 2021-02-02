В России вступил в силу запрет мата в соцсетях. Чем это обернется для пользователей? Объясняет юрист

Как закон повлияет на жизнь рядовых пользователей и блогеров

Публиковать экстремистские, порнографические материалы, призывать к насилию и массовым беспорядкам, критиковать власть и раньше было нельзя. Ответственность была возложена на лицо, которое опубликовало такую информацию, а контроль оставался за профильными органами власти. Теперь контроль за исполнением этих запретов по сути переложили на площадки, где информация публикуется, но где, в отличие, например, от СМИ, нет редактора, который проверяет публикацию на соответствие законодательству.

Интересно отметить, что закон может коснуться и тех пользователей, которые ведут свои блоги, каналы и группы. Закон накладывает обязанности по выявлению и удалению запрещенной информации не только на администрацию социальных сетей, но и на владельцев страниц сайтов. Страница сайта — это часть сайта, доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в интернете, то есть по URL. Таким образом, под это определение подпадают блоги, группы, личные аккаунты пользователей. Однако закон оговаривает, что обязанность следить за контентом возлагается только на те интернет-страницы, доступ к которым составляет от 500 тысяч пользователей в сутки. Так что рядовой блогер под новые правила вряд ли попадет.

Ответственность за нарушение предусмотренных законом требований об удалении / блокировке информации предусмотрена как для юридических лиц (и тут больше всего подходят администрации социальных сетей) в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей, так и на физических лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Поэтому у нас есть обоснованные опасения полагать, что крупный блогер может попасть под действие этого закона.

Ответственность за употребление нецензурной лексики для рядового пользователя закон не предусматривает. Максимальное неудобство, которое ждет автора поста с бранью, — удаление публикации. Тем не менее, пока правоприменительная практика по новым нормам не сформировалась, следите за собой и своими подписчиками: не пишите бранные слова сами и не позволяйте это делать другим на своих страницах.