В России вступил в силу запрет мата в соцсетях. Чем это обернется для пользователей? Объясняет юрист

С 1 февраля вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь соцсети должны сами выявлять и удалять незаконный контент. Под это определение подпадают любые материалы, содержащие нецензурную брань, призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов, а также сообщения в неприличной форме, которые «оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность». Чем обернется принятие этих поправок для соцсетей, блогеров и рядовых пользователей, специально для «Собака.ru» объяснил Борис Фельдман, CLO сервиса для решения юридических задач без юриста DestraLegal.ru.
С 1 февраля 2021 вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Изменения вводят обязанность владельцев соцсетей контролировать публикуемый в них контент. В частности, в них нельзя призывать к насилию, размещать экстремистские материалы, порнографические материалы, распространять информацию с целью опорочить гражданина или группу граждан по определенным признакам, критиковать власть и Конституцию и ругаться матом. Новый закон — обо всем этом, а не только о запрете брани. В спорных ситуациях соцсеть должна обратиться за разъяснениями к Роскомнадзору, в остальных случаях решение о блокировке контента должно быть ей принято в течение суток.
Как закон повлияет на работу социальных сетей
Уже сейчас социальные сети практикуют удаление или блокировку постов, которые так или иначе нарушают внутренние правила сайта или законодательство. Запрет на экстремистские, порнографические, насильственные и подобные материалы действовал и раньше. Например, сториз с голым телом в Инстаграме оборачивались их удалением как порнографический материал. Теперь добавятся еще и публикации с нецензурной бранью.
В связи с нововведениями социальным сетям придется совершенствовать свои системы анализа. Вручную обработать огромное количество информации от пользователей достаточно сложно. Придется научиться в автоматизированном режиме читать нецензурную лексику и распознавать призывы к массовым беспорядкам, критику Конституции и власти. Да-да, социальные сети обязали удалять и такие материалы.
Кроме этого, социальным сетям придется пересмотреть свои пользовательские соглашения и внести в них запрет на нецензурную брань, критику власти и так далее, если до настоящего момента правила сообщества не предусматривали таких ограничений. Одновременно с этим, соглашения будут содержать право администратора социальной сети удалить «без суда и следствия» пост, фотографию, видео, если они противоречат правилам. Это решение администрации соцсети можно будет обжаловать сначала в самой администрации, а потом в Роскомнадзоре.
Как закон повлияет на жизнь рядовых пользователей и блогеров
Публиковать экстремистские, порнографические материалы, призывать к насилию и массовым беспорядкам, критиковать власть и раньше было нельзя. Ответственность была возложена на лицо, которое опубликовало такую информацию, а контроль оставался за профильными органами власти. Теперь контроль за исполнением этих запретов по сути переложили на площадки, где информация публикуется, но где, в отличие, например, от СМИ, нет редактора, который проверяет публикацию на соответствие законодательству.
Интересно отметить, что закон может коснуться и тех пользователей, которые ведут свои блоги, каналы и группы. Закон накладывает обязанности по выявлению и удалению запрещенной информации не только на администрацию социальных сетей, но и на владельцев страниц сайтов. Страница сайта — это часть сайта, доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в интернете, то есть по URL. Таким образом, под это определение подпадают блоги, группы, личные аккаунты пользователей. Однако закон оговаривает, что обязанность следить за контентом возлагается только на те интернет-страницы, доступ к которым составляет от 500 тысяч пользователей в сутки. Так что рядовой блогер под новые правила вряд ли попадет.
Ответственность за нарушение предусмотренных законом требований об удалении / блокировке информации предусмотрена как для юридических лиц (и тут больше всего подходят администрации социальных сетей) в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей, так и на физических лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Поэтому у нас есть обоснованные опасения полагать, что крупный блогер может попасть под действие этого закона.
Ответственность за употребление нецензурной лексики для рядового пользователя закон не предусматривает. Максимальное неудобство, которое ждет автора поста с бранью, — удаление публикации. Тем не менее, пока правоприменительная практика по новым нормам не сформировалась, следите за собой и своими подписчиками: не пишите бранные слова сами и не позволяйте это делать другим на своих страницах.
Будет ли закон широко применяться
Показательные порки будут точно. Как было с коронавирусом — к ответственности привлекали тех, кто распространял fake news. Если бы закон вступил в силу чуть раньше, мы бы могли наблюдать в действии его первые дни жизни — были бы заблокированы или удалены сотни, если не тысячи материалов в Tik Tok, Instagram, Facebook и других социальных сетях, где пользователи призывали своих подписчиков и друзей выйти на улицы в поддержку Навального, так как призывы к участию в массовых мероприятиях теперь тоже под запретом.
Брань в общественных местах у нас запрещена, но людей, которые употребляют нецензурную лексику, массово не вылавливают. Скорее всего, в первую очередь, именно социальные сети будут заинтересованы в соблюдении законодательства и избежании штрафов. Поэтому разработают алгоритмы, которые позволят в автоматическом режиме выявлять недопустимый контент. Тем более, что в случае с нецензурной лексикой это сделать достаточно просто. Кроме этого, как мы указали выше, социальные сети внесут изменения в свои правила пользования, запретят нецензурную лексику, а также закрепят за собой право удалять или блокировать посты, фото, видео, содержащие мат. Поэтому бояться удаления постов с бранью, безусловно, стоит. А вот штрафов за мат в социальных сетях для обычных пользователей — в меньшей степени.
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