Теперь социальные сети с ежедневной аудиторией от 500 тысяч российских пользователей обязаны добровольно блокировать:

Порнографические материалы с изображением несовершеннолетних,

Информацию, склоняющую детей к совершению опасных для жизни незаконных действий,

Сведения о способах изготовления и использования наркотических веществ,

Информацию о способах совершения самоубийства и призывы к нему,

Рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино,

Информацию, которая в неприличной форме выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции Российской Федерации,

Призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Также социальные сети обязаны не допускать, чтобы на их страницах размещались:

Сведения, составляющие государственную или «иную специально охраняемую законом» тайну,

Призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма,

Экстремистские материалы,

Материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости,

Материалы, цель которых — «опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы»,

Материалы, содержащие нецензурную брань.

Вступившие в силу поправки в закон не предусматривают никакого наказания для тех, кто откажется это делать. Авторы рассчитывали, что соцсети станут добровольно выполнять эти требования. Один из авторов законопроекта, депутат Сергей Боярский также отмечал, что инициатива не направлена на полный запрет нецензурной лексики в соцсетях.