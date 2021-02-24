Clubhouse нашел разработчика приложения для Android

Социальная сеть Clubhouse нашла разработчика приложения для Android. Это Мопева Огундипе, которая с 2014 года работает над операционной системой от Google.
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Brenda Rocha - Blossom / Shutterstock.com
«Сегодня был мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, то, вероятно, вы так же знаете, какое у меня мнение о приложениях, которые доступны только для iOS. Так что я очень рада стать частью команды и перенести вечеринку и в Android», — написала Огундипе в своем Twitter.
~some personal news~ (are we still doing that 👀)— Mopewa (@mopewa_o) February 23, 2021
Today was my first day at @joinClubhouse
If you know me, you probably know I have *opinions* about iOS only apps 😆 so I'm v. excited to be joining the team to bring the party to Android ✨
Социальная сеть Clubhouse продолжает набирать обороты в России. Но находиться в ней пока что могут только обладатели гаджетов на операционной системе от Apple. Вот два способа, как пользоваться Clubhouse без iPhone — через python-приложение на десктоп и аналог для Android от разработчика из Петербурга.
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