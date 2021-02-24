Clubhouse нашел разработчика приложения для Android

«Сегодня был мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, то, вероятно, вы так же знаете, какое у меня мнение о приложениях, которые доступны только для iOS. Так что я очень рада стать частью команды и перенести вечеринку и в Android», — написала Огундипе в своем Twitter.