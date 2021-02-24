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Clubhouse нашел разработчика приложения для Android

Социальная сеть Clubhouse нашла разработчика приложения для Android. Это Мопева Огундипе, которая с 2014 года работает над операционной системой от Google.

  • Brenda Rocha - Blossom / Shutterstock.com

«Сегодня был мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, то, вероятно, вы так же знаете, какое у меня мнение о приложениях, которые доступны только для iOS. Так что я очень рада стать частью команды и перенести вечеринку и в Android», — написала Огундипе в своем Twitter.

Социальная сеть Clubhouse продолжает набирать обороты в России. Но находиться в ней пока что могут только обладатели гаджетов на операционной системе от Apple. Вот два способа, как пользоваться Clubhouse без iPhone — через python-приложение на десктоп и аналог для Android от разработчика из Петербурга.

Все говорят о новой социальной сети Clubhouse. Что это такое и зачем нужно?

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