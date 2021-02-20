Как пользоваться Clubhouse без iPhone? Вот два варианта — python-приложение на десктоп и аналог для Android от разработчика из Петербурга

Социальная сеть Clubhouse продолжает набирать обороты в России. Но находиться в ней все еще могут только обладатели гаджетов на операционной системе от Apple. Вот два способа, как пользоваться Clubhouse без iPhone.
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rafapress / Shutterstock.com
How-to инструкцию по пользованию Clubhouse без iPhone опубликовал на портале «Хабр» пользователь под ником likhtarovich. Вариант первый — воспользоваться виртуальным iPhone. Для того, чтобы зарегистрироваться в социальной сети, понадобится сервис, предлагающий автоматизированное тестирование мобильных телефонов. Например, browserstack.com.
«Там есть возможность получить доступ к реальному iPhone, который лежит где-то в серверной и его экран расшаривается на веб-приложение. Нам понадобится функционал App Live — он доступен только по подписке. Я честно отдал порядка 40 долларов за один месяц тестирования. Кроме этого, нам понадобится любое .ipa приложение, чтобы сервис позволил вам запустить выбранную модель iPhone. Никаких дополнительных настроек не надо — заходим в App Store под своим Apple ID и устанавливаем Clubhouse», — следует из инструкции пользователя.
Заходить в «комнаты» Clubhouse можно и через консольное python-приложение. Для работы приложения требуется Python версии 3.7 и выше. Приложение работает под Windows и macos. Автор инструкции предупреждает — с этим методом могут возникнуть проблемы.
Свою версию Clubhouse для Android выпустил петербуржец, создатель и бывший разработчик «ВКонтакте» Григорий Клюшников. В его аналоге приложения работают почти все основные функции, кроме создания и модерации комнат. Пользователи могут скачать и установить файл приложения в разделе Releases на сайте GitHub. Разработчик рекомендует создать аккаунт через iOS-версию, чтобы потом авторизоваться в нем на Android. «Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день», — говорит Клюшников.
Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день. pic.twitter.com/vfP5KnsDNO— Гришка (@grishka11) February 19, 2021
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