Как пользоваться Clubhouse без iPhone? Вот два варианта — python-приложение на десктоп и аналог для Android от разработчика из Петербурга

How-to инструкцию по пользованию Clubhouse без iPhone опубликовал на портале «Хабр» пользователь под ником likhtarovich. Вариант первый — воспользоваться виртуальным iPhone. Для того, чтобы зарегистрироваться в социальной сети, понадобится сервис, предлагающий автоматизированное тестирование мобильных телефонов. Например, browserstack.com.

«Там есть возможность получить доступ к реальному iPhone, который лежит где-то в серверной и его экран расшаривается на веб-приложение. Нам понадобится функционал App Live — он доступен только по подписке. Я честно отдал порядка 40 долларов за один месяц тестирования. Кроме этого, нам понадобится любое .ipa приложение, чтобы сервис позволил вам запустить выбранную модель iPhone. Никаких дополнительных настроек не надо — заходим в App Store под своим Apple ID и устанавливаем Clubhouse», — следует из инструкции пользователя.

Заходить в «комнаты» Clubhouse можно и через консольное python-приложение. Для работы приложения требуется Python версии 3.7 и выше. Приложение работает под Windows и macos. Автор инструкции предупреждает — с этим методом могут возникнуть проблемы.