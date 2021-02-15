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Илон Маск предложил Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse. Вот что об этом думают в Кремле

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск готов поболтать не только с Канье Уэстом. С предложением пообщаться в социальной сети Clubhouse он обратился к президенту России Владимиру Путину.

  • ID1974 / Shutterstock.com

С предложением пообщаться в новой социальной сети Clubhouse, популярность которой набирает обороты, Илон Маск выступил в своем Twitter-аккаунте. «Вы бы хoтели присoединиться кo мнe для прoведения рaзговора в Clubhouse?» — твитнул он, отметив в сообщении официaльный aнглоязычный aккаунт прeзидента РФ. Позже и уже по-русски Маск добавил: «было бы большой честью поговорить с вами».

В Кремле предложением Маска заинтересовались. Однако помешать разговору состояться может отсутствие Владимира Путина в социальных сетях — президент лично их не ведет. «В целом это очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Сначала проверим, что имеется в виду, а потом будем уже реагировать», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Все говорят о новой социальной сети Clubhouse. Что это такое и зачем нужно?

Напомним, ранее Владимир Путин объяснил, почему до сих пор не привился от коронавируса. В декабре 2020 года этому мешало ограничение по возрасту — на тот момент вакцину могли поставить только людям от 18 до 60 лет, а Путину 68. Позже Минздрав разрешил использовать вакцину «Спутник V» для людей старше 60 лет, однако президент прививку так и не получил.

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