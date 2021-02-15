Илон Маск предложил Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse. Вот что об этом думают в Кремле

Напомним, ранее Владимир Путин объяснил, почему до сих пор не привился от коронавируса. В декабре 2020 года этому мешало ограничение по возрасту — на тот момент вакцину могли поставить только людям от 18 до 60 лет, а Путину 68. Позже Минздрав разрешил использовать вакцину «Спутник V» для людей старше 60 лет, однако президент прививку так и не получил.