Актер Максим Матвеев стал новым героем YouTube-шоу Александра Малича «Хот культур»

Максим Матвеев стал новым героем YouTube-шоу Александра Малича «Хот культур». Актер рассказал о своем детстве, вхождении в образ самого знаменитого детектива для роли Шерлока Холмса, уходе из театра. И даже немного проспойлерил про «Спойлер». Посмотрите прямо сейчас!
Это первое интервью за пять месяцев — из-за пандемии на канале журналиста, генерального продюсера Новой сцены Александринского театра и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Малича выходили ролики других форматов. Например, была запущена рубрика «Хот культур в городе», в рамках которой выходили музыкальные лайвы и экскурсии по выставкам.
Теле и радиоведущий, актер, продюсер, журналист и член петербургского Союза журналистов Александр Малич родился в Ленинграде в 1983 году. С 2003 по 2015 год работал на телеканале «100ТВ», где участвовал в проектах «В рабочий полдень», ток-шоу «Маленький двойной», «ПроСТО встреча», «По Вашим заявкам», «На ночь глядя», «Гости в студии». Автор цикла передач «Окно в Норвегию», документальных телефильмов «Путешествие оркестра» и «Петербург — Бангкок. История Дружбы». С апреля 2017 года является ведущим программы «Утро на Пять» на «Пятом канале» и собственного шоу «ХотКультур». Лауреат премии ТЭФИ-Регион в 2008 году.
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