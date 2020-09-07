По сюжету, Шерлок Холмс, используя метод дедукции, отправляется в Россию, чтобы найти там Джека Потрошителя, от рук которого в Лондоне погибло уже несколько женщин. Оставив Ватсона в Англии, Холмс прибывает в Санкт-Петербург, где никто не воспринимает всерьез его методы. Вскоре сыщик знакомится с доктором Карцевым, у которого снимает комнату на Пекарской улице.

Главный соперник Холмса — обер-полицмейстер Знаменский (Константин Богомолов). Загадочный, циничный, расчетливый и очень опасный. С первой встречи с Холмсом он предстает человеком, который управляет не только городом, но умами и душами подчиненных, и Холмс тоже отчасти становится игрушкой в руках «русского Мориарти».

«Для меня главное отличие нашего героя от многих других Шерлоков в том, что наш герой влюблен. В фильмах, как и в рассказах Артура Конана Дойла, не было уделено столько времени его амурным делам. А у нас получилась прекрасная пара — их линия не наскучит на протяжении сериала. Шерлок вышел душевный и влюбленный. Мы хотели сделать так, чтобы в воображении зрителей появился новый Холмс. Шерлок, который говорит по-русски и по-английски. Который может прочитать какие-то письмена, которые были до нашей эры. Поэтому наше кино — это и хулиганство, и фантазия на тему Шерлока», — говорит режиссер проекта Нурбек Эген.

«Шерлок проходит путь от беспринципного профессионала, готового пожертвовать чувствами близких людей ради достижения цели, до человека ранимого, беззащитного, обнажающего свои самые глубинные страхи. Он перестает быть гениальной «машиной по поимке преступников», ломается и становится гораздо более открытым к миру, к людям, к чувствам. Если в трактовке наших зарубежных коллег был только намек на любовь, то у нас есть прямой уход в чувства, с возможным отказом от прошлой жизни», — добавляет исполнитель главной роли Максим Матвеев.

Премьера сериала «Шерлок в России» состоится 22 октября на видеосервисе START.