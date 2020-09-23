«ВКонтакте» запустила единую подписку VK Combo — со скидками на еду, каршеринг и такси

Стоимость VK Combo такая же, как у подписки на музыку «ВКонтакте» — 149 рублей, оформить ее можно в мини-приложении. Вместе с безлистной музыкой пользователи получат дополнительные бонусы:

Заказывать доставку в сервисе «Еда ВКонтакте» и приложении Delivery Club со скидкой 10% на 10 заказов в месяц,

Вызывать такси в сервисе «Такси ВКонтакте» и приложении «Ситимобил» со скидкой 10%,

Покупать двойной чизбургер в ресторанах «Макдоналдс» за 99 рублей каждый день,

Оплачивать продукты в «Перекрестке» со скидкой 10%,

Арендовать машину в YouDrive со скидкой и кешбэком,

Получить дополнительные 16 гигабайт в Облаке Mail.ru,

Приобретать умную колонку «Капсула» со скидкой 7%.

«Сервисы экосистемы ВКонтакте неизменно помогают в повседневной жизни — добираться на работу или в кино, заказывать обед из любимых мест, слушать музыку и делиться эмоциями через плейлисты, делать покупки. Новая единая подписка VK Combo поможет экономить на привычных делах и даст пользователям еще больше выгодных возможностей», — отметил заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса «ВКонтакте» Александр Круглов.

Напомним, Apple также вводит единую подпискУ, объединяющую Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud и другие сервисы. Apple One была анонсирована в ходе презентации новых продуктов, прошедшей 10 сентября в Купертино. Рассказываем главное, что нужно знать обо всех новинках.