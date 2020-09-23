Социальная сеть «ВКонтакте» запустила подписку VK Combo, которая дает доступ не только к музыке, но и скидкам на сервисы доставки готовой еды, каршеринг, такси и даже чизбургеры.
«ВКонтакте» запустила единую подписку VK Combo — со скидками на еду, каршеринг и такси
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BigTunaOnline / Shutterstock.com
Стоимость VK Combo такая же, как у подписки на музыку «ВКонтакте» — 149 рублей, оформить ее можно в мини-приложении. Вместе с безлистной музыкой пользователи получат дополнительные бонусы:
- Заказывать доставку в сервисе «Еда ВКонтакте» и приложении Delivery Club со скидкой 10% на 10 заказов в месяц,
- Вызывать такси в сервисе «Такси ВКонтакте» и приложении «Ситимобил» со скидкой 10%,
- Покупать двойной чизбургер в ресторанах «Макдоналдс» за 99 рублей каждый день,
- Оплачивать продукты в «Перекрестке» со скидкой 10%,
- Арендовать машину в YouDrive со скидкой и кешбэком,
- Получить дополнительные 16 гигабайт в Облаке Mail.ru,
- Приобретать умную колонку «Капсула» со скидкой 7%.
«Сервисы экосистемы ВКонтакте неизменно помогают в повседневной жизни — добираться на работу или в кино, заказывать обед из любимых мест, слушать музыку и делиться эмоциями через плейлисты, делать покупки. Новая единая подписка VK Combo поможет экономить на привычных делах и даст пользователям еще больше выгодных возможностей», — отметил заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса «ВКонтакте» Александр Круглов.
Напомним, Apple также вводит единую подпискУ, объединяющую Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud и другие сервисы. Apple One была анонсирована в ходе презентации новых продуктов, прошедшей 10 сентября в Купертино. Рассказываем главное, что нужно знать обо всех новинках.
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