По словам Пиотровского, все это время «Ленфильм» продолжал работать, а постепенное погашение накопленных долгов позволило ему перейти к самостоятельному финансированию.

«Так, как она [киностудия] сегодня работает, она может существовать абсолютно без дополнительного финансирования, покрыв долги», — пояснил вице-губернатор.

Он также отметил, что после выплаты долгов киностудия сможет претендовать на государственную поддержку: например, получать субсидии Фонда кино и Президентского фонда культурных инициатив. Долги киностудии, которые оценивали примерно в 300 млн рублей, закрыли за счет городского бюджета.

Сейчас значительную часть доходов «Ленфильму» приносит аренда помещений. По словам Пиотровского, руководство не планирует резко отказываться от действующих арендных договоров: финансовая устойчивость киностудии остается приоритетом. При этом на предприятии намерены оценить, насколько деятельность арендаторов связана с кино и повседневной жизнью студии. В качестве примера Пиотровский привел книжный магазин на первом этаже, который, по его мнению, можно развивать. Если же найдутся помещения, которые выгоднее или интереснее использовать иначе, руководство рассмотрит такие варианты.

Последние годы для «Ленфильма» были непростыми: студия несколько раз меняла руководство на фоне долгов и риска банкротства. В 2025 году Владимир Путин подписал указ о передаче киностудии Петербургу, а в 2026-м город получил все 100% ее акций. В июле генеральным директором киностудии стал Дмитрий Давиденко, ранее возглавлявший департамент кинематографии Минкультуры России. Борис Пиотровский возглавил совет директоров «Ленфильма» в конце октября.