Борис Пиотровский возглавил совет директоров «Ленфильма»

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский стал председателем совета директоров киностудии «Ленфильм». Об этом он рассказал в своих соцсетях после прямой линии 29 октября.
Одной из главных задач на новом посту Пиотровский назвал финансовое оздоровление студии. По его словам, «Ленфильм» должен не только улучшить свое финансовое положение, но и продолжить снимать фильмы и готовить специалистов для киноиндустрии. В 2026 году город уже поддержал производство двух крупных картин, в том числе экранизацию романа Евгения Водолазкина «Лавр».
В последние годы «Ленфильм» несколько раз менял руководство на фоне долгов и угрозы банкротства. В 2025 году Владимир Путин подписал указ о передаче киностудии Петербургу, а в 2026-м город получил все 100% ее акций. Власти планируют создать на базе студии центр исторического и патриотического кино.
В июле генеральным директором «Ленфильма» стал Дмитрий Давиденко, ранее руководивший департаментом кинематографии Минкультуры России. По его словам, студия собирается выпускать фильмы и сериалы как для кинотеатров, так и для онлайн-платформ. Стриминги он называл перспективным направлением, поскольку зрители могут смотреть контент в удобное для них время.
Борис Пиотровский занимает должность вице-губернатора Петербурга с января 2021 года. В зоне его ответственности — культура, спорт, туризм, печать, внутренняя политика и взаимодействие с религиозными организациями.
Комментарии (0)