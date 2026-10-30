Борис Пиотровский возглавил совет директоров «Ленфильма»

Одной из главных задач на новом посту Пиотровский назвал финансовое оздоровление студии. По его словам, «Ленфильм» должен не только улучшить свое финансовое положение, но и продолжить снимать фильмы и готовить специалистов для киноиндустрии. В 2026 году город уже поддержал производство двух крупных картин, в том числе экранизацию романа Евгения Водолазкина «Лавр».

В последние годы «Ленфильм» несколько раз менял руководство на фоне долгов и угрозы банкротства. В 2025 году Владимир Путин подписал указ о передаче киностудии Петербургу, а в 2026-м город получил все 100% ее акций. Власти планируют создать на базе студии центр исторического и патриотического кино.

В июле генеральным директором «Ленфильма» стал Дмитрий Давиденко, ранее руководивший департаментом кинематографии Минкультуры России. По его словам, студия собирается выпускать фильмы и сериалы как для кинотеатров, так и для онлайн-платформ. Стриминги он называл перспективным направлением, поскольку зрители могут смотреть контент в удобное для них время.

Борис Пиотровский занимает должность вице-губернатора Петербурга с января 2021 года. В зоне его ответственности — культура, спорт, туризм, печать, внутренняя политика и взаимодействие с религиозными организациями.