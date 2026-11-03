Все долги «Ленфильма» закроют до середины ноября

По словам Пиотровского, развитие киностудии остается одной из стратегических задач Петербурга. В этом году продюсерский центр «Ленфильма» предоставил площадку для 98 крупных проектов, в том числе для экранизации сказки «Щелкунчик». В ближайшее время на территории студии также разместится городская кинокомиссия.

До 2030 года «Ленфильм» планируют развивать как центр производства патриотического, исторического и детского кино. При этом студия намерена выпускать фильмы и сериалы не только для кинотеатров, но и для онлайн-платформ.

Последние годы для «Ленфильма» были непростыми: студия несколько раз меняла руководство на фоне долгов и риска банкротства. В 2025 году Владимир Путин подписал указ о передаче киностудии Петербургу, а в 2026-м город получил все 100% ее акций.

В июле генеральным директором киностудии стал Дмитрий Давиденко, ранее возглавлявший департамент кинематографии Минкультуры России. Он отмечал, что стриминговые сервисы являются одним из перспективных направлений для «Ленфильма»: зрители могут выбирать удобное время для просмотра фильмов и сериалов.