«Прабабье лето» покидает Петербург. Дожди начнутся уже вечером в пятницу

Дождь в Петербурге может начаться в пятницу в конце дня или в ночь на субботу, прогнозирует синоптик. После этого осадки будут «наблюдаться временами». Днем в воскресенье станет холоднее ветер. На следующей неделе он может усилиться до 7-12 метров в секунду.

Температура однако в ближайшие дни останется выше нормы, а ночных минусов не будет вовсе. В темное время суток столбик термометра будет опускаться до +6…+8 градусов, а днем подниматься до +10…+12. Погода будет теплой и даже отсутствие солнца не испортит ее комфортность, считает эксперт.

Период сухой и солнечной погоды, которую Колесов назвал «прабабьим летом», начался в Петербурге 15 октября. Хотя днем воздух прогревался выше +10 градусов, некоторые ночи в городе прошли с заморозками.