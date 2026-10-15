Сухое и солнечное «прабабье лето» пришло в Петербург

В ближайшие дни температура будет держаться в районе +10…+14 градусов, передает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Хотя до рекордных +15…+19 градусов, которые наблюдались в октябре 2018 и 2024 годов, дело не дойдет, эксперт называет предстоящую погоду «прабабьем летом».

В четверг, 15 октября, температура в Петербурге составит +10…+12 градусов, пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в пятницу будет еще теплее: ночью +4…+6, а днем +11…+13 градусов.

В ночь с субботы на воскресенье через регион пройдет атмосферный фронт, однако дождей в Петербурге, скорее всего, не будет, дает прогноз Колесов. После этого антициклон снова установится над городом, и сухая погода сохранится. Следующая заметная перспектива осадков намечает лишь в третьей декаде октября.