Когда закончится период ночных заморозков в Петербурге, рассказал главный синоптик города

Прошлой ночью заморозки уже пришли в Ленинградскую область. В отдельных районах температура опускалась до -3…5 градусов. Положительные значения сохранились только у Финского залива — теплее всего было в Кронштадте, где воздух прогрелся до +3 градусов. В центре Петербурга минимальная температура составила +1,3 градуса, хотя в окрестностях города также фиксировали минус.

Всю неделю погоду в регионе будет определять антициклон: он принесет тихую и сухую погоду с солнцем днем и слабыми заморозками по ночам в первой половине недели. Уже с четверга в городе ожидаются теплые ночи с плюсовыми температурами. Во второй половине недели дневная температура поднимется до +11…+13 градусов.