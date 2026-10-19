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Когда закончится период ночных заморозков в Петербурге, рассказал главный синоптик города

Грядущая ночь в Петербурге станет самой холодной с начала осени: столбик термометра в центре может опуститься до -1 градуса. Прогнозом поделился главный синоптик города Александр Колесов. Ранее эксперт предупредил, что ближайшие несколько ночей в регионе пройдут с заморозками.

Пресс-служба Комитета по благоустройству

Прошлой ночью заморозки уже пришли в Ленинградскую область. В отдельных районах температура опускалась до -3…5 градусов. Положительные значения сохранились только у Финского залива — теплее всего было в Кронштадте, где воздух прогрелся до +3 градусов. В центре Петербурга минимальная температура составила +1,3 градуса, хотя в окрестностях города также фиксировали минус.

Всю неделю погоду в регионе будет определять антициклон: он принесет тихую и сухую погоду с солнцем днем и слабыми заморозками по ночам в первой половине недели. Уже с четверга в городе ожидаются теплые ночи с плюсовыми температурами. Во второй половине недели дневная температура поднимется до +11…+13 градусов.

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