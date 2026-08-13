Горячую линию для селлеров, пострадавших от атак БПЛА на склады Wildberries, запустили в Петербурге

Создание горячей линии — одна из мер «адресной поддержки предпринимателей» в сфере электронной коммерции, отмечают в Смольном. Обратиться за консультацией селлеры могут с понедельника по пятницу в часы работы ЦРПП по телефону: 8 (812) 576‑00‑27.

Во вторник, 11 августа, в комитете рассказали, что прорабатывают меры поддержки для городских производителей и селлеров из-за происшествия на складах маркетплейса в Петербурге. В том числе для этого проведут встречу с представителями Wildberries и руководством петербургского УФНС. Сейчас предприниматели, чей товар пострадал на сгоревших складах, могут воспользоваться отсрочкой до одного года или рассрочкой до трех лет по уплате налогов. Также ведомство работает над программами предоставления займов до 5 млн рублей под 3-10,5% годовых.

В Ленобласти аналогичную горячую линию запустили в начале августа. Она принимает звонки по номеру: 8 (800) 302-08-13. По словам губернатора Александра Дрозденко, убытки после атак беспилотников понесли около полутора тысяч продавцов Wildberries из региона. Им областная администрация пообещала дать льготный заем на пополнение оборотных средств.

Пожары на складах Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи случились после того, как 24 июля по ним ударили дроны. В начале текущего месяца, 4 августа, БПЛА обстреляли склад компании в Красном Бору. Всего по России с середины июля атакам подверглись 20 складов компании. Из-за этого, по данным Forbes, потери селлеров могут достигать 279 миллиардов рублей.