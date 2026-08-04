Еще один склад Wildberries загорелся под Петербургом после атаки беспилотников

В компании утверждают, что провели «заблаговременную эвакуацию» и в результате атаки, по предварительным данным, никто не пострадал. Wildberries приостановил прием поставок на склад в Красном Бору и перенаправил их на другие.

Дрозденко заявил о создании оперативного штаба для тушения пожара, в который вошли силы и средства «Леноблпожспас» и МЧС Ленобласти. К тушению огня привлекли «все необходимые силы и средства», включая подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудников компании, отметили в RWB. По их данным, на месте задействованы более 10 единиц техники и несколько десятков специалистов.

К 10:29 губернатор Ленобласти сообщил, что открытое возгорание удалось ликвидировать и угрозы распространения огня нет. Также он утверждает, что пострадавших людей на предприятии нет. В настоящий момент «идет проливка части здания склада».