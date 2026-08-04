Еще один склад Wildberries загорелся под Петербургом после атаки беспилотников

Удары БПЛА привели к «повреждениям в складской зоне» в Красном Бору, пострадал один человек, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 4 августа в 6:33 утра в своем телеграм-канале. В пресс-службе Russ и Wildberries (RWB) подтвердили атаку на свой склад.
В компании утверждают, что провели «заблаговременную эвакуацию» и в результате атаки, по предварительным данным, никто не пострадал. Wildberries приостановил прием поставок на склад в Красном Бору и перенаправил их на другие.
Дрозденко заявил о создании оперативного штаба для тушения пожара, в который вошли силы и средства «Леноблпожспас» и МЧС Ленобласти. К тушению огня привлекли «все необходимые силы и средства», включая подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудников компании, отметили в RWB. По их данным, на месте задействованы более 10 единиц техники и несколько десятков специалистов.
К 10:29 губернатор Ленобласти сообщил, что открытое возгорание удалось ликвидировать и угрозы распространения огня нет. Также он утверждает, что пострадавших людей на предприятии нет. В настоящий момент «идет проливка части здания склада».
С середины июля более 10 складов компании по всей России были атакованы БПЛА. Одна из таких атак в Петербурге и Ленобласти произошла 24 июля. Тогда возгорание произошло на складах Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи. Их работу пришлось приостановить. По словам Дрозденко, в результате ударов пострадали три человека, их состояние оценивалось как средней степени тяжести. После атак по гражданским объектам в Ленобласти Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Убытки после атак беспилотников на склады Wildberries понесли около полутора тысяч продавцов из Ленобласти, заявил в конце июля Дрозденко. Губернатор пообещал дать продавцам льготный заем на пополнение оборотных средств и создать специальный региональный штаб с горячей линией, которая будет консультировать пострадавших предпринимателей.
После ударов БПЛА на свои склады в разных регионах России Wildberries в качестве мер поддержки продавцов запустила «инвестиции в скидки и продвижение товаров», медиафлешмоб #корзинавб, начисление бонусов на рекламные кампании, а также бесплатное расчетно-кассовое обслуживание и переводы без комиссии в «WB Банке». Пресс-служба маркетплейса сообщила, что компания выплатила более 40 млн рублей компенсаций пострадавшим от налетов беспилотников людям. При этом, по данным Forbes, потери селлеров от атак на склады могут достигать 279 миллиардов рублей.
Удары БПЛА по складам вынудили Wildberries искать вакантные складские помещения в Казахстане, писал «Коммерсант» в конце июля. Компания ищет здания площадью более 100 тысяч квадратных метров за рубежом, так как российские собственники не готовы сдавать свои помещения из-за рисков, отметила газета.
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