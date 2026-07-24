Пострадали три человека в результате атак беспилотников на Петербург и Ленобласть. Горят склады Wildberries

По словам Дрозденко, троим пострадавшим оказывают помощь в больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Обрушение также произошло на складах птицефабрики «Северная» в Синяево, где никто не пострадал, отмечает глава региона. Один беспилотник упал на старую больницу, где «голые стены, никого нет», рассказал 47news глава администрации «Свердловского поселения» Вадим Тулаев. Всего за ночь над Ленобластью сбили 59 дронов.

Wildberries временно приостановил работу своих складов в Шушарах и Уткиной заводи, сообщили в пресс-службе компании. Ее основательница и руководитель Татьяна Ким при это заявила, что пострадавших, по предварительным данным, нет. Часть площадей и товаров удалось сохранить, а информацию о ситуации для партнеров опубликуют на сайте продавца, отметила предпринимательница.

После атак по гражданским объектам в Ленобласти Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, сообщает ТАСС.

Удары дронов повлияли на работу транспорта в Петербурге. Движение по Московскому шоссе ограничено, поэтому некоторые маршруты автобусов изменены: № 179, 192, 196, 197, 388 едут через Дунайский проспект, Софийскую улицу, а далее — по действующим трассам, сообщили в Комтрансе. Жителям Славянки рекомендовали пользоваться электричками.