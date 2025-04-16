Морской вокзал рядом с «Севкабель Портом» хотят реконструировать под общепит и отель

Как сказано в пояснительной записке, опубликованной в рамках общественных обсуждений ПЗЗ, сейчас здание терминала на площади Морской Славы фактически утратило функцию морского вокзала после запуска порта «Морской фасад». Также в 2023 году закрыли пункт пропуска через государственную границу. На данный момент здание используют под бизнесцентр, общежитие для студентов Горного института и небольшой отель. Состояние самого здания оценивают как неудовлетворительное, которое нуждается в масштабной реконструкции.

При этом новый терминал «Морского фасада» сейчас недозагружен. Поэтому предлагают создать торговые точки и вендинговые автоматы, рестораны, кафе и фудкорты. Такая мера должна создать дополнительные источники дохода и повысить привлекательность объектов для арендаторов и гостей, а также реконструировать здание «Морского вокзала».