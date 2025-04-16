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Реставрации

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Морской вокзал рядом с «Севкабель Портом» хотят реконструировать под общепит и отель

Смольный планирует изменить функцию Морского вокзала и «Морского фасада» на Васильевском острове. Комитет по инвестициям предлагает добавить гостиничное обслуживание, торговлю и общепит в разрешенные виды использования земель.

katuka / Shutterstock.com

Как сказано в пояснительной записке, опубликованной в рамках общественных обсуждений ПЗЗ, сейчас здание терминала на площади Морской Славы фактически утратило функцию морского вокзала после запуска порта «Морской фасад». Также в 2023 году закрыли пункт пропуска через государственную границу. На данный момент здание используют под бизнесцентр, общежитие для студентов Горного института и небольшой отель. Состояние самого здания оценивают как неудовлетворительное, которое нуждается в масштабной реконструкции.

При этом новый терминал «Морского фасада» сейчас недозагружен. Поэтому предлагают создать торговые точки и вендинговые автоматы, рестораны, кафе и фудкорты. Такая мера должна создать дополнительные источники дохода и повысить привлекательность объектов для арендаторов и гостей, а также реконструировать здание «Морского вокзала».

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