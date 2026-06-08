Новый заказник появился в Бокситогорском районе Ленобласти. На его территории есть деревья старше 420 лет!

Площадь нового заказника — почти 7 тысяч гектаров. Он объединяет долины рек, болота и лесные острова. Фауна зоны включает множество краснокнижных животных, среди них — беркут, большой кроншнеп, бородатая неясыть и обыкновенная белка-летяга. Уникальная характеристика этой зеленой зоны — возраст деревьев. Как подчеркивает губернатор, некоторые растения здесь помнят начало XVII века — их возраст достигает 420 лет.

Это третья ООПТ в Бокситогорском районе — после «Вепсского леса» и «Реки Рагуши». В начале апреля Дрозденко подписал постановление о создании «Петровщинской лиственничной рощи». На территории зеленого памятника площадью 90 гектаров растут лиственницы в возрасте 150-160 лет, остепненные луга на карболитоземах, а также краснокнижные северные орхидеи. Здесь же течет Лисицын водопад и бьет Дамонтов родник.