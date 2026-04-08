Водопады, родники и краснокнижные цветы: новый памятник природы появился в Кировском районе Ленобласти

Постановление о создании «Петровщинской лиственничной рощи» подписал губернатор Александр Дрозденко.

DimaBerlin / Shutterstock

Роща находится у деревни Петровщина и считается «младшей сестрой» знаменитой Линдуловской рощи, отмечает глава региона. По его словам, он уже поручил Комитету по природным ресурсам проложить экотропу к новому заповеднику.

На территории памятника площадью 90 гектаров растут лиственницы в возрасте 150-160 лет, остепненные луга на карболитоземах, а также краснокнижные северные орхидеи. Здесь же течет Лисицын водопад и бьет Дамонтов родник. В роще добывает известняк для строительства — путиловскую плиту. Поблизости также находится родник-водопад и уже существующий памятник природы «Каньон реки Лава».

