NILETTO, фехтование и бальные танцы: фестиваль «Паруса Кронштадта» возвращается в «Остров фортов»

Главные события развернутся 6 и 7 июня. В этом году фестиваль предложит более 60 активностей, многие из которых перенесут посетителей во времена Петра I. Гости смогут попробовать себя в гребле, стрельбе и фехтовании, посоревноваться в перетягивании каната, пройти веселые эстафеты и сыграть в старинные народные игры. На площадках фестиваля будут проходить парады исторических персонажей, выступления уличных театров и шоу ходулистов. Любителям военной истории покажут лагерь бомбардирской роты Преображенского полка, артиллерийские позиции и строевые выступления. А тем, кто предпочитает более мирные занятия, предложат уроки бальных танцев и этикета XVIII века.

Отдельная программа посвящена ремеслам. Посетители смогут отчеканить монету, попробовать себя в литейном деле, научиться вязать морские узлы, освоить семафорную азбуку или создать собственный бортовой журнал. Для творческих гостей подготовили мастер-классы по росписи деревянных корабликов, плетению из бересты, изготовлению свечей и народных кукол. Каждый день на Аллее героев российского флота будут проходить бесплатные экскурсии по истории Военно-морского флота России. Для участия нужно пройти предварительную регистрацию.

Детей ждут летний кинотеатр, сухой бассейн, аквагрим, творческие занятия и фотозоны с зеркальным лабиринтом и героями мультфильмов.

Кульминацией фестиваля станет музыкальная программа 6 и 7 июня. На сцене пройдут танцевальные флешмобы и мастер-классы, а главным музыкальным гостем 6 июня станет популярный исполнитель NILETTO.

«Остров фортов» — это парк и туристический комплекс в Кронштадте, посвященный истории российского флота. В него входят благоустроенные набережные, музей Военно-морской славы и отреставрированные старинные морские форты.

В парке есть места для прогулок, отдыха с детьми и занятий спортом. Также в Кронштадте обновили дороги и коммуникации, построили новую школу на 550 мест и запустили регулярные рейсы по воде до центра Петербурга.

Парк «Остров фортов» и связанные с ним объекты становились лауреатами отраслевых премий в сфере туризма, урбанистики и общественных пространств. В том числе, проект стал лауреатом ежегодной премии Собака.ru «Петербург будущего».