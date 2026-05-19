Первые +30 градусов в этом году в Петербурге ожидают уже сегодня

Местами воздух в регионе прогреется до +30 градусов, поэтому в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщают в Смольном.
Хотя жаре могут препятствовать прохождения атмосферного фронта и облачность, все же есть очень большой шанс, что температура в центре города будет выше +30, писал вчера синоптик Александр Колесов.
Жаркая погода считается потенциально опасной, поэтому в администрации Петербурга рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей, следить за своим состоянием и не допускать обезвоживания. Все это важные и полезные советы, но их не всегда достаточно. Скоротать жару без вреда для здоровья петербуржцам помогут советы из наших материалов:
- Почему человеку так тяжело при высоких температурах и чем они могут быть вредны? Как обезопасить себя дома и на улице? На эти вопросы отвечаем тут.
- Как распознать тепловой удар и что поможет защитить кожу от палящего солнца? Ищите ответы в этом тексте.
- Как жару переживали наши предки: что делал Пушкин в +30, какими лайфхаками с нами бы могли поделиться дореволюционные рабочие и почему женщинам столицы в зной было особенно тяжко? Рассказываем здесь.
Комментарии (0)