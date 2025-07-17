Медицинский гид по жаре! Как не дать себе перегреться? Какие признаки у теплового удара? Что важно делать для защиты кожи?

Кто в зоне риска?

Особенно аккуратными в жару следует быть людям старше 65 лет и детям до 4-х. Также выше риски у людей с хроническими заболеваниями (прежде всего, с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, а также с диабетом, болезнями почек и неврологическими расстройствами).

Не стоит забывать об осторожности беременным, людям с избыточным весом и тем, кто принимает некоторые лекарства (мочегонные, бета-блокаторы, антигистаминные препараты и некоторые антипсихотические средства).

«Эти группы наиболее уязвимы из-за особенностей терморегуляции (у детей и пожилых), наличия хронических заболеваний, которые усугубляются жарой, и приема лекарств, влияющих на водно-солевой баланс и реакцию организма на температуру, а беременность создает дополнительную нагрузку на организм, что может увеличить чувствительность к жаре», — поясняет зам. главврача Ленинградской областной клинической больницы по терапевтической помощи Сергей Волошин.

Важно помнить, оговаривается собеседник редакции, что тепловой удар могут получить и молодые здоровые люди. Особенно работающие в такую погоду на открытом воздухе. Так что следить за своим самочувствием и принимать меры предосторожности нужно всем.