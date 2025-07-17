Медицинский гид по жаре! Как не дать себе перегреться? Какие признаки у теплового удара? Что важно делать для защиты кожи?

В Петербурге уже который день выше +25°C, палящее солнце, а дуновение ветра можно почувствовать лишь изредка! В таких условиях недолго получить тепловой удар, скажете вы… и будете правы! Какие еще риски несет в себе жара? Как защититься от солнца и не дать коже высохнуть? И что еще нужно сделать, чтобы позаботиться о себе в такую погоду. Разбираемся вместе с врачами!
Когда стоит бояться теплового удара?
Главные угрозы здоровью в жару — перегрев и тепловой удар. В сущности, тепловой удар — это «крайне неблагоприятная форма перегрева», — объясняет Собака.ru Елена Шиманьски, врач общей практики и педиатр Lahta Clinic.
По словам собеседницы редакции, 30-градусная жара вовсе не обязательна для того, чтобы у организма начались проблемы, «риск перегрева приближается к реальному» уже при +27°C (начиная с 12 июля такие значения в Петербурге фиксируются ежедневно!).
Кто в зоне риска?
Особенно аккуратными в жару следует быть людям старше 65 лет и детям до 4-х. Также выше риски у людей с хроническими заболеваниями (прежде всего, с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, а также с диабетом, болезнями почек и неврологическими расстройствами).
Не стоит забывать об осторожности беременным, людям с избыточным весом и тем, кто принимает некоторые лекарства (мочегонные, бета-блокаторы, антигистаминные препараты и некоторые антипсихотические средства).
«Эти группы наиболее уязвимы из-за особенностей терморегуляции (у детей и пожилых), наличия хронических заболеваний, которые усугубляются жарой, и приема лекарств, влияющих на водно-солевой баланс и реакцию организма на температуру, а беременность создает дополнительную нагрузку на организм, что может увеличить чувствительность к жаре», — поясняет зам. главврача Ленинградской областной клинической больницы по терапевтической помощи Сергей Волошин.
Важно помнить, оговаривается собеседник редакции, что тепловой удар могут получить и молодые здоровые люди. Особенно работающие в такую погоду на открытом воздухе. Так что следить за своим самочувствием и принимать меры предосторожности нужно всем.
Как понять что вы перегрелись?
«Признаки перегрева неспецифичны, — говорит Елена Шиманьски из Lahta Clinic, — общая слабость, тошнота, иногда рвота, учащенное сердцебиение, повышенная потливость, кружится и/или болит голова. Температура тела может оставаться нормальной, а может подняться до +39°C».
Если на жаре вы почувствовали подобные симптомы, то нужно немедленно перейти в прохладное место, продолжает Сергей Волошин из Ленинградской областной клинической больницы. Также нужно пить побольше воды и приложить прохладный компресс.
Симптомы теплового удара заметно тяжелее — температура может подняться уже до +41°C, походка становится неустойчивой, у человека могут начаться бред и галлюцинации, спутанность сознания и вспышки немотивированной агрессии.
Елена Шиманьски
Врач общей практики и педиатр Lahta Clinic:
При тепловом ударе важно как можно раньше вызвать специалистов (103 или 112). До приезда скорой человека лучше перенести в тень или темное помещение, освободить от одежды, обтирать прохладной водой, прикладывать холодное к шее, затылку, паху, подмышечным впадинам и под коленями, поскольку там рядом крупные сосуды. Если человек в сознании, его нужно поить прохладной минеральной водой. Обеспечить в помещении вентилятор, или включить кондиционер, или сделать сквозное проветривание, на худой конец просто обмахивать человека. При перегреве при положительной динамике самочувствия можно справиться самостоятельно. Тепловой удар — это всегда вызов скорой.
Чего еще стоит опасаться в жару?
Тепловой удар — главная, но не единственная проблема, которую может спровоцировать жара. Также летний зной и палящее солнце могут привести:
- к солнечным ожогам;
- проблемам с дыханием, особенно у людей с астмой и другими хроническими респираторными заболеваниями;
- обострению хронических проблем со здоровьем, будь то сердечно-сосудистые заболевания или диабет.
«Важно помнить: если вы принимаете какие-либо лекарства или имеете хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом о том, как жара может повлиять на ваше здоровье и какие меры предосторожности вам следует принять», — подчеркивает Сергей Волошин из Ленинградской областной клинической больницы.
Как себя обезопасить?
Если в +27°C вам приходится работать, то следует выполнять несколько правил, чтобы защитить себя от возможного перегрева. Сергей Волошин из Ленинградской областной клинической больницы предлагает следующий список:
- Пейте много воды: Даже если не чувствуете жажды, регулярно пейте прохладную (не ледяную) воду, несладкие напитки или электролитные растворы. Избегайте алкоголя и напитков с кофеином, так как они способствуют обезвоживанию.
- Делайте перерывы: Регулярно делайте перерывы в работе, особенно если она связана с физической нагрузкой. Отдыхайте в прохладном помещении или в тени.
- Носите легкую одежду: Предпочтение отдавайте светлой свободной одежде из натуральных тканей (хлопок, лен), которая хорошо пропускает воздух.
- Защищайте голову: Носите головной убор, чтобы предотвратить солнечный удар.
- Используйте солнцезащитный крем: Наносите солнцезащитный крем с высоким SPF (Sun Protection Factor — солнцезащитным фактором) на открытые участки кожи (подробнее об уходе за кожей мы расскажем ниже!).
Елена Шиманьски
Врач общей практики и педиатр Lahta Clinic:
Если есть хронические заболевания, то обязательно контролировать давление и другие показатели. Но наиболее верным будет предварительно нанести визит врачу, чтобы обговорить особенности.
А что с выездами на природу?
Для тех, кто не работает, а нашел время для отдыха, тоже есть свои правила безопасности. Так, чтобы минимизировать вероятность теплового удара на природе Сергей Волошин из Ленинградской областной клинической больницы рекомендует:
- Планируйте развлечения на утро или вечер: Избегайте пребывания на открытом воздухе в период максимальной солнечной активности (с 11 до 16 часов).
- Ищите тень: Отдыхайте в тени деревьев или используйте зонтики, тенты.
- Охлаждайтесь: Принимайте прохладный душ или ванну, используйте влажные полотенца или вентиляторы. Можно периодически обрызгивать лицо и шею прохладной водой.
- Пейте больше воды: Возьмите с собой достаточное количество воды и регулярно пейте ее.
- Носите соответствующую одежду: Как и при работе, отдавайте предпочтение светлой свободной одежде, головному убору и солнцезащитным очкам.
- Будьте особенно внимательны к детям и пожилым людям: Убедитесь, что они пьют достаточно воды, находятся в тени и не перегреваются.
- Будьте в курсе прогноза погоды: избегайте выездов на природу в периоды экстремальной жары.
Сергей Волошин
Заместитель главного врача Ленинградской областной клинической больницы по терапевтической помощи:
В любом случае ограничьте физическую активность! В жаркую погоду старайтесь избегать интенсивных физических нагрузок, особенно в самое жаркое время дня. Кроме того, не оставляйте детей и животных в закрытых автомобилях: температура внутри автомобиля может очень быстро подняться до опасных уровней.
А что с кожей, ей грозят только солнечные ожоги?
Вероятность обгореть — одна из самых очевидных опасностей для кожи летом, но далеко не единственная. У солнца есть возможности сделать больно по-другому:
- Фотостарение: Ультрафиолетовое излучение способствует преждевременному старению кожи, появлению морщин, пигментных пятен и потере упругости.
- Раздражение кожи: Жара, пот и солнце могут вызвать раздражение и покраснение кожи, особенно у людей с чувствительной кожей.
- Закупорка пор: Повышенное потоотделение может привести к закупорке пор и появлению прыщей.
Что нужно делать, чтобы не обгореть?
Для начала не стоит выходить из дома без нанесения солнцезащитного средства (помните, что солнечные ожоги повышают риски онкологических заболеваний кожи!).
Марина Николаева
Дерматолог Lahta Clinic:
От формы выпуска солнцезащитного средства во многом зависит, насколько плотным и равномерным слоем будет нанесено солнцезащитное средство, форм-фактор играет решающую роль в эффективности средства. Индекс spf, указываемый на упаковке средства, рассчитывается при нанесении 2 мг/кв см — при использовании меньшего количества средства сила защиты падает. По этой причине предпочтительно использовать солнцезащитные средства в форме крема, лосьона, молочка — они позволят нанести санскрин достаточным слоем и гарантированно сформируют на поверхности кожи равномерную пленку. Стик, аэрозоль, спрей больше подходят для обновления защиты, так как ложатся на поверхность кожи менее равномерным слоем.
При этом, отмечает дерматолог Lahta Clinic Марина Николаева, взрослые средства можно использовать уже детям от 3 лет. «Для детей младшего возраста, а также при наличии повышенной чувствительности кожи или атопического дерматита стоит отдавать предпочтение минеральным солнцезащитным средствам: они химически и биологически инертны, не раздражают кожу и не вызывают зуда в отличие от химических солнцезащитных фильтров», — говорит собеседница редакции.
Что еще следует делать?
Как подчеркивает Сергей Волошин из Ленинградской областной клинической больницы, косметический уход в жару должен отличаться от привычного. Так, по его словам важны:
- Очищение: Очищайте кожу дважды в день мягким, увлажняющим средством. Избегайте агрессивных очищающих средств, которые могут пересушить кожу.
- Увлажнение: Используйте легкие увлажняющие средства на водной основе. Даже жирная кожа нуждается в увлажнении в жару. Избегайте плотных, жирных кремов, которые могут забить поры.
- Термальная вода: Освежайте кожу термальной водой в течение дня. Она поможет увлажнить и успокоить кожу, раздраженную солнцем и жарой.
- Уход за губами: Используйте бальзам для губ с SPF, чтобы защитить их от солнца и обветривания.
- Отшелушивание: Отшелушивайте кожу 1–2 раза в неделю, чтобы удалить омертвевшие клетки и улучшить проникновение увлажняющих средств. Однако будьте осторожны, не используйте слишком агрессивные скрабы, особенно если у вас чувствительная кожа.
- Избегайте агрессивных процедур: В жару не рекомендуется проводить агрессивные косметические процедуры, такие как химический пилинг, лазерная шлифовка и другие. Кожа становится более чувствительной к солнцу после этих процедур, что увеличивает риск ожогов и пигментации.
- Осторожнее с макияжем: Плотный макияж может забить поры и усугубить проблемы с кожей в жару. Отдавайте предпочтение легким тональным средствам или BB-кремам.
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