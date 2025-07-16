Как спасался от жары Пушкин? Что делал в +30°С дореволюционный рабочий? И почему женщинам столицы в зной было особенно тяжко?

«В полицию сыпались жалобы на нарушение общественного порядка»

Одним из самых простых способов освежиться для горожан было плавание. Правда, массовое строительство крытых бассейнов в городе началось лишь в XX веке. До этого специальные летние купальни организовывали прямо на городских реках.

«Они представляли из себя прямоугольные баржи, внутри которых была огорожена часть реки, — рассказывает Анна Сухорукова. — Под этим участком или натягивали сети, или устраивали специальные решетчатое дно. Делалось это для того, чтобы купающихся не затянуло быстрым течением Невы под купальню».

Так, в Неве плавал, в том числе, и Пушкин в те летние дни, которые все же проводил в городе. К 1880-м годам (то есть ко временам Достоевского) на главной реке города летом насчитывалось до 38 таких купален. Устраивались такие сооружения на Фонтанке и большой Невке. Но самые лучшие, отмечает Анна Сухорукова, были все же на Неве, перед зданием Адмиралтейства.

Впрочем, специально устроенные купальни могли себе позволить далеко не все. «Рабочие Калашниковской хлебной биржи и пристани, основная задача которых была таскать на себе мешки с хлебом и мукой, после трудового дня старались смыть с себя пыль и освежиться, — продолжает собеседница редакции. — Они, особо никого не смущаясь, скидывали с себя всю одежду и купались голышом в Неве».