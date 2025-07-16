Как спасался от жары Пушкин? Что делал в +30°С дореволюционный рабочий? И почему женщинам столицы в зной было особенно тяжко?

В Петербург пришел удушающий зной: солнце, мало ветра и температура до +30°С. Кстати, такая погода была знакома горожанам XIX века и даже XVIII, хоть и случалась она в те времена много реже. При этом в распоряжении петербуржцев не было ни кондиционеров, ни холодильников, ни даже бассейнов. Как они спасались от жары? Почему это нередко вызывало скандалы (даже с привлечением полиции!)? И можно ли было где-то раздобыть мороженое? Рассказывают историки Лев Лурье и Анна Сухорукова.
Что делал петербуржец XVIII и XIX века с приходом лета? Если у него была такая возможность, он старался город покинуть. В столице нередко стояла невыносимая духота (в конце XIX века +27°С случались почти ежегодно), светские мероприятия переезжали за город.
«Какая-то часть знати, дворян, уезжала в имение, — рассказывает Собака.ru историк Лев Лурье. — Кто-то, не желая терять социальный капитал, строил или снимал что-то в императорских резиденциях. Александр Сергеевич Пушкин, к примеру, так снимал [домик] в Царском Селе».
Лев Лурье
Историк:
На рубеже XIX–XX веков благодаря императору Александру II появилась мода на Крым. [Родственник царя] принц Ольденбургский основывает [курорт] Гагры, появляется туристический интерес к Кавказскому побережью. Ну а те, кому надо было поправить здоровье, уезжали в Баден-Баден, Ниццу и другие курорты Западной Европы.
Разумеется, далеко не всех горожан ждали вблизи царской резиденции. Еще у меньшего количества петербуржцев была возможность вслед за Тургеневым отправиться в Германию на воды. Именно поэтому столица Российской империи всегда была окружена дачами.
«Граница дачной местности постепенно двигалась по мере роста города, — рассказывает Лев Лурье. — Когда-то она начиналась на Карповке, потом переместилась за Белоостров — туда, где сейчас Курортный район. На юге — в район Сивирской, Вырицы, Рождествено, долины реки Оредеж».
«Это хорошо видно по Родиону Романовичу»
«Те, кто оставались [в городе], оказывались в трудном положении, — рассказывает историк Анна Сухорукова. — Город превращался в одну большую стройку – возводились новые дома, ремонтировались или надстраивались старые, некоторые просто подновлялись».
Проще говоря, оставшихся в Петербурге людей донимала не только жара, но и страшная вонь. «Это хорошо видно по Родиону Романовичу Раскольникову, который летом спасался тем, что убивал старушек-процентщиц, чтобы снять стресс», — шутит историк Лев Лурье.
Федор Достоевский
Из романа «Преступление и наказание»:
Было часов восемь, солнце заходило. Духота стояла прежняя; но с жадностью дохнул [Раскольников] этого вонючего, пыльного, зараженного городом воздуха. Голова его слегка было начала кружиться; какая-то дикая энергия заблистала вдруг в его воспаленных глазах и в его исхудалом бледно-желтом лице.
Впрочем, большинство тех, кто оставались в городе, все же не прибегали к столь радикальным мерам и находили другие способы бороться с жарой.
«В полицию сыпались жалобы на нарушение общественного порядка»
Одним из самых простых способов освежиться для горожан было плавание. Правда, массовое строительство крытых бассейнов в городе началось лишь в XX веке. До этого специальные летние купальни организовывали прямо на городских реках.
«Они представляли из себя прямоугольные баржи, внутри которых была огорожена часть реки, — рассказывает Анна Сухорукова. — Под этим участком или натягивали сети, или устраивали специальные решетчатое дно. Делалось это для того, чтобы купающихся не затянуло быстрым течением Невы под купальню».
Так, в Неве плавал, в том числе, и Пушкин в те летние дни, которые все же проводил в городе. К 1880-м годам (то есть ко временам Достоевского) на главной реке города летом насчитывалось до 38 таких купален. Устраивались такие сооружения на Фонтанке и большой Невке. Но самые лучшие, отмечает Анна Сухорукова, были все же на Неве, перед зданием Адмиралтейства.
Впрочем, специально устроенные купальни могли себе позволить далеко не все. «Рабочие Калашниковской хлебной биржи и пристани, основная задача которых была таскать на себе мешки с хлебом и мукой, после трудового дня старались смыть с себя пыль и освежиться, — продолжает собеседница редакции. — Они, особо никого не смущаясь, скидывали с себя всю одежду и купались голышом в Неве».
Анна Сухорукова
Доцент кафедры истории РПГУ им. Герцена:
Это, естественно, вызывало возмущение проезжавших и проходящих по набережной горожан. В полицию сыпались жалобы на нарушение общественного порядка, но грузчики хлебной пристани были довольно грубыми и непонятливыми. Так что купание голышом в Неве продолжалось.
Правда, одной категории населения Петербурга купание в городе не было доступно в принципе. Как нетрудно догадаться — это женщины. В условиях суровых нравов XIX века прилюдное оголение (даже если это было всего лишь переодевание в закрытый купальный костюм) было для них невозможно. «Женщины могли поплавать разве что в Финском заливе, куда их специально для этого вывозили. В городе это была история, конечно, только для мужчин», — констатирует Сухорукова.
«Нередко бывало и отравление мороженым»
Разумеется, можно было купить в городе и мороженое. Это лакомство известно в Петербурге не один век. «В доме Армянской церкви на Невском проспекте располагалось кафе Иоганна Излера, который был известен в Петербурге своей предприимчивостью, — рассказывает Анна Сухорукова. — В 1845 году он получил патент на машину по изготовлению мороженого в больших объемах и мог предложить своим посетителям мороженое с любыми натуральными фруктовыми наполнителями и орехами».
Собственно, производили холодный десерт практически во всех кондитерских города (хоть и не в таких объемах). Кроме того, мороженое можно было купить с рук, или, как тогда говорили, «на крик».
«Нередко бывало и отравление мороженым, — продолжает собеседница редакции. — То оно находилось в луженой посуде, то было сделано из испорченного молока или сливок».
Кстати, лед для продажи мороженого до изобретения холодильников заготавливали зимой и хранили в специальных ледниках, то есть бетонных или каменных подвалах, где замороженная вода могла храниться потенциально весь год.
«Спектакли, канкан, шансонетки»
Но, помимо борьбы с жарой, горожанам, оставшимся в Петербурге, нужно было себя еще чем-то занять, ведь многих городских развлечений тогда не было, а другие (вроде театров) закрывались на лето.
«Многие уезжали на пикники на острова, — говорит Лев Лурье, — отправлялись на барках целыми семьями (часто купеческими). Стартовали с Фонтанки и плыли на Крестовский или Петровский острова, проводили там целый день, а потом возвращались».
Также, продолжает собеседник редакции, в городе существовало отдельное явление загородных или увеселительных садов. «Самого по себе сада было там не так много, — говорит Лурье, — там, как правило, был целый комплекс развлечений: спектакли, канкан, шансонетки».
Лев Лурье
Историк:
Это было место, где знакомились с петербургскими незнакомками. То есть холостая молодежь уезжала туда мужской компанией, а возвращалась на двуколках с дамами.
Наконец, добавляет собеседник редакции, в городе долгие годы существовал обычай встречать белые ночи на стрелке Елагина Острова (как раз там в 2025 году проходила премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»). «Целые кавалькады, а потом вереницы автомобилей совершали движение по стрелке и смотрели на закат», — заключает Лев Лурье.
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