Гид по историческим деталям в парадных и дворах-колодцах Петербурга: от декроттуаров до кирпичей Фальконье

Дектроттуары

Дореволюционные приспособления для очистки обуви от грязи. По одной из версий, изначально они были распространены во Франции — на это намекает само слово décrottoir. В Петербурге их появление часто связывают с обустройством тротуаров: город стал удобнее для пешеходов, но улицы оставались грязными, поэтому перед входом в дом нужно было быстро привести обувь в порядок.

Найти декроттуары несложно: чаще всего они прячутся на крыльце рядом с дверью, а иногда — в специальной нише на фасаде. В самом базовом варианте это металлическая пластина на держателях. Однако нередко утилитарный предмет предстает как элемент декора — с витиеватыми завитками и другими коваными деталями.