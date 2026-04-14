Гид по историческим деталям в парадных и дворах-колодцах Петербурга: от декроттуаров до кирпичей Фальконье

Замечали наклоненные столбики у арок домов в центре Петербурга? А навесные ящики на фасадах? Всё это — исторические детали, которым несколько десятков, а то и больше сотни лет! Где их искать и как отличить от новодела? Собака.ru cобрала гид по самым интересным артефактам, которые можно встретить в парадных и дворах-колодцах. Сохраняйте адреса для мини-маршрута!
Адрес: улица Марата, 52
Дектроттуары
Дореволюционные приспособления для очистки обуви от грязи. По одной из версий, изначально они были распространены во Франции — на это намекает само слово décrottoir. В Петербурге их появление часто связывают с обустройством тротуаров: город стал удобнее для пешеходов, но улицы оставались грязными, поэтому перед входом в дом нужно было быстро привести обувь в порядок.
Найти декроттуары несложно: чаще всего они прячутся на крыльце рядом с дверью, а иногда — в специальной нише на фасаде. В самом базовом варианте это металлическая пластина на держателях. Однако нередко утилитарный предмет предстает как элемент декора — с витиеватыми завитками и другими коваными деталями.
Адрес: 4-я Советская улица, 8
Колесоотбойные тумбы
В прошлых столетиях такие тумбы устанавливали около углов зданий, чтобы уберечь фасады от ударов колес карет. К ним предъявляли четкие требования: диаметр — до 40 см, высота — около 140–150 см. Делали их либо из чугуна, либо высекали из гранита, после чего заглубляли в землю примерно на 30 см. Вероятно, прочный материал и глубина установки и помогли им дожить до наших дней: снести их куда сложнее, чем просто оставить под слоями грунта и асфальта.
Адрес: улица Чайковского, 24
Шкафы-холодильники
Во дворах-колодцах некоторых зданий можно заметить навесные ящики под окнами. Это дореволюционные аналоги современного холодильника. Такие конструкции делали из дерева, сверху защищали металлической накладкой от непогоды, а стенки часто оформляли резьбой — с фигурными прорезями, которые обеспечивали естественную вентиляцию. К фасаду их крепили на кронштейнах. С другой стороны к ним вели небольшие дверцы, через которые и загружали продукты. Подобных артефактов осталось очень мало из-за недолговечности материалов и особенностей местного климата, поэтому встретить их — большая удача.
Адрес: улица Чайковского, 24
Каретные сараи
До начала XX века основным транспортом в Петербурге были конные экипажи. Лошадей держали в конюшнях при доходных домах, особняках и дворцах. Такие постройки, как правило, делали деревянными и размещали в той части двора, куда не попадало солнце, чтобы жители не страдали от удушливых зловоний.
Сами конюшни до наших дней не сохранились, зато каретные сараи, где стояли средства передвижения состоятельных горожан, можно встретить и сегодня. Чаще всего они располагались на первых этажах зданий, реже — в отдельных каменных флигелях, что и уберегло их от сноса. Позже, с появлением автомобилей, эти помещения переделали в гаражи. Многие используются так до сих пор.
Адрес: улица Декабристов, 11
Световые фонари
Петербургские архитекторы по-разному боролись с нехваткой естественного света в жилых помещениях. Одним из решений этой проблемы в свое время стал световой фонарь — сначала деревянная, а затем металлическая конструкция на потолке с полным остеклением. В старых домах он служил дополнительным источником света, когда одних окон на фасаде было недостаточно.
Такие фонари можно встретить как в бывших доходных домах, так и в бывших резиденциях аристократии — например, в Мариинском дворце, над которым работал знаменитый зодчий Андрей Штакеншнейдер.
Кирпичи Фальконье
Это еще одно решение проблемы нехватки естественного света в домах Петербурга. Стеклянные кирпичи разработал и запатентовал швейцарский архитектор Гюстав Фальконье в конце XIX века. Сначала к новинке отнеслись сдержанно, но ситуация изменилась после выставок в Чикаго и Париже, где она получила мировое признание. Со временем за стеклянными кирпичами закрепилось имя создателя.
Если проводить сравнение с современностью, фальконье — это прообраз стеклопакетов: они хорошо пропускали свет, удерживали тепло и при этом были устойчивы к огню. В начале XX века их активно использовали при строительства зданий в стиле модерн. В советский период эту технологию постепенно вытеснили стеклоблоки.
Комментарии (0)