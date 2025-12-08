Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Один из корпусов Кунсткамеры начнут реставрировать в 2026 году

Речь идет о флигеле по Таможенному переулку. Также до конца декабря планируют снять строительные леса с основного здания Кунсткамеры на Университетской набережной.

shushonok / Shutterstock.com

«Историческое здание Кунсткамеры выходит фасадом на Неву, но в XIX веке к нему был пристроен флигель по Таможенному переулку. В начале ХХ века там был начат капитальный ремонт, но он растянулся надолго — третий этаж до сих пор не отремонтирован. Мы хотим завершить этот ремонт и произвести реэкспозицию площадей — на втором и третьем этажах, которые сегодня в запустении. Там также появится кинозал, где мы воссоздадим кинофестиваль антропологических фильмов. Это будет новая жизнь старой Кунсткамеры», — сказал директор музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Андрей Головнев в интервью «Интерфаксу».

Ремонт планируют начать в 2026 году, а занять он может пару лет. За это время музей будет постепенно закрываться. Сделают перерыв в работе несколько экспозиций: Северная и Южная Америка, Китай.

