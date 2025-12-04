Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Где брать елки в Петербурге: 70 новогодних базаров заработает в Петербурге

Они откроются 20 декабря, а пробудут до 31-го. Официальные базары с новогодними деревьями появятся во всех районах города, и будут пополняться.

Shutterstock.com

Адреса всех официальных точек продаж можно узнать в РГИС (они постоянно обновляются). Эти точки работают легально.Комитета имущественных отношений Петербурга дает совет: выбирайте дерево с насыщенным хвойным ароматом и равномерной хвоей — такая елка простоит дольше.

Ниже — адреса елочных базаров во всех районах Петербурга:

Василеостровский район

  • улица Кораблестроителей, участок 159, у дома 21
  • Новосмоленская набережная, участок 33, южнее дома 1

Выборгский район

  • проспект Луначарского, участок 82, северо-западнее пересечения с проспектом Культуры
  • проспект Художников, участок 109, юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского
  • 2-й Муринский проспект, участок 27, юго-восточнее дом 2/40, литера А по проспекту Тореза
  • ул. Хошимина, 13
  • проспект Луначарского, участок 83, юго-западнее пересечения с улицей Есенина
  • улица Хошимина, участок 117, северо-западнее дома 13, к.1

Калининский район

  • Гражданский проспект, восточнее дома 84, литера А по Гражданскому проспекту
  • проспект Просвещения, участок 105, северо-восточнее дома 86, корпус 1, по пр. Просвещения
  • угол Бестужевской ул., и ул. Замшина
  • улица Ольги Форш, юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А по улице Ольги Форш
  • проспект Культуры, участок 2, юго-западнее д. 21 корп. 1, литера А по пр. Культуры
  • угол Кондратьевского пр. и ул. Бестужевской
  • улица Карпинского, у д. 38, корп. 1
  • улица Ушинского, участок 10093, у д. 5, корп. 1, лит. А

Колпинский район

  • г. Колпино, Загородная улица, участок 183, юго-восточнее д. 43, корп. 2, лит. А по Загородной ул.
  • п. Металлострой, Пионерская улица, участок 1, южнее д.5а, литера А по Пионерской улице
  • г. Колпино, бульвар Трудящихся, участок 1, северо- восточнее д.35, кор.1, лит. А по бульвару Трудящихся
  • п. Понтонный, Заводская улица, напротив д. 18, лит. А у ж/д платформы
  • п. Понтонный, улица Судостроителей, участок 1, у дома 35, по Южной улице

Красногвардейский район

  • проспект Косыгина, участок 103, юго-западнее дома 27, корпус 1, литера А
  • проспект Ударников, участок 1, северо-восточнее дома 30/23, литера А по Индустриальному проспекту
  • проспект Металлистов, участок 1, восточнее дома 17, литера А по шоссе Революции
  • Таллинская улица, дом 7, литера Л
  • Индустриальный проспект, участок 111, юго-западнее дома 27, литера А по Индустриальному проспекту
  • Заневский проспект, участок 98, у дома 45, литера А по Заневскому проспекту
  • Пискарёвский проспект, участок 69, северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту
  • Среднеохтинский проспект, участок 1, южнее дома 23, литера А по Среднеохтинскому проспекту

Красносельский район

  • п. Володарский, улица Свердлова, участок 5, у дома 1, литера А
  • МО Горелово, территория Горелово, Красносельское ш., участок 6, северо-восточнее д. 40, корп. 2, лит. Б
  • пр. Ветеранов, участок 38, торговое место у дома 140
  • пр. Маршала Жукова, участок 22, торговое место напротив дома 35
  • ул. Адмирала Трибуца, уч. 15, Сереро восточнее перекр. ул. Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова
  • улица Тамбасова, участок 14, торговое место у дома 4
  • Город Красное Село, проспект Ленина, участок 89, юго-восточнее дома 85, литера Д
  • Город Красное Село, Театральная улица, участок 5, севернее дома 6, литера А

Кировский район

  • улица Стойкости, участок 160, северо-западнее дома 38, корпус 1, литера А
  • Автовская улица, участок 129, у дома 3
  • ул. Лёни Голикова, уч. 258, перекресток пр. Втеранов и ул. Лени Голикова, возле д.53 по ул. Лени Голикова

Кронштадтский район

  • г. Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3, юго- западнее дома 12, литера А

Московский район

  • Пулковское шоссе, участок 129, у д.3, литера А
  • ул. Ленсовета, уч.174 у д.56, литера А

Невский район
ул. Крыленко, уч. 33 западнее д. 21, корп. 1, лит С1
• Тепловозная улица, участок 82, севернее пересечения
Тепловозной улицы и Прибрежной улицы
, пр. Солидарности, уч. 26, с-в д. 11
• улица Седова, участок 17, восточнее дома 99
• Искровский проспект, участок 20, западнее дома 14
* проспект Елизарова, участок 27, восточнее дома 30
Петродворцовый район
• город Ломоносов, улица Жоры Антоненко, участок 4,
напротив дома 2, литера А

Приморский район

  • улица Уточкина, дом 3, корпус 1
  • Серебристый бульвар, у д.20
  • Вербная улица, дом 19
  • Вербная улица, участок 2, юго-западнее пересечения с Новоколомяжским проспектом
  • Комендантский проспект, земельный участок 138, западнее дома 17, корпус 1, литера А
  • Коннолахтинский проспект, участок 5, южнее дома 2

Пушкинский район

  • посёлок Шушары, Славянка, Ростовская улица, участок 6, у д.17/4 на перекрестке с ул. Туровской
  • г. Пушкин, улица Генерала Хазова, участок 29, юго-западнее дома 20, по улице Генерала Хазова
  • г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, участок 27, у д.4

Фрунзенский район

  • Купчинская улица, участок 65, юго-восточнее дома 29
  • Софийская улица, участок 156, восточнее дома 39
  • Альпийский переулок, участок 21, южнее дома 30
  • улица Олеко Дундича, участок 64, юго-восточнее дома 34, корпус 1, литера А по улице Олеко Дундича
  • Будапештская улица, участок 291, юго-западнее дома 12/100, литера А по улице Ярослава Гашека
  • Будапештская улица, участок 171, юго-восточнее дома 71
  • Будапештская улица, участок 169, восточнее дома 33
  • Будапештская улица, участок 222, юго-западнее дома 100
  • Купчинская улица, участок 66, северо-восточнее дома 1/5
  • Бухарестская улица, участок 182, южнее дома 116, корпус 1
