Где брать елки в Петербурге: 70 новогодних базаров заработает в Петербурге

Они откроются 20 декабря, а пробудут до 31-го. Официальные базары с новогодними деревьями появятся во всех районах города, и будут пополняться.
Адреса всех официальных точек продаж можно узнать в РГИС (они постоянно обновляются). Эти точки работают легально.Комитета имущественных отношений Петербурга дает совет: выбирайте дерево с насыщенным хвойным ароматом и равномерной хвоей — такая елка простоит дольше.
Ниже — адреса елочных базаров во всех районах Петербурга:
Василеостровский район
- улица Кораблестроителей, участок 159, у дома 21
- Новосмоленская набережная, участок 33, южнее дома 1
Выборгский район
- проспект Луначарского, участок 82, северо-западнее пересечения с проспектом Культуры
- проспект Художников, участок 109, юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского
- 2-й Муринский проспект, участок 27, юго-восточнее дом 2/40, литера А по проспекту Тореза
- ул. Хошимина, 13
- проспект Луначарского, участок 83, юго-западнее пересечения с улицей Есенина
- улица Хошимина, участок 117, северо-западнее дома 13, к.1
Калининский район
- Гражданский проспект, восточнее дома 84, литера А по Гражданскому проспекту
- проспект Просвещения, участок 105, северо-восточнее дома 86, корпус 1, по пр. Просвещения
- угол Бестужевской ул., и ул. Замшина
- улица Ольги Форш, юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А по улице Ольги Форш
- проспект Культуры, участок 2, юго-западнее д. 21 корп. 1, литера А по пр. Культуры
- угол Кондратьевского пр. и ул. Бестужевской
- улица Карпинского, у д. 38, корп. 1
- улица Ушинского, участок 10093, у д. 5, корп. 1, лит. А
Колпинский район
- г. Колпино, Загородная улица, участок 183, юго-восточнее д. 43, корп. 2, лит. А по Загородной ул.
- п. Металлострой, Пионерская улица, участок 1, южнее д.5а, литера А по Пионерской улице
- г. Колпино, бульвар Трудящихся, участок 1, северо- восточнее д.35, кор.1, лит. А по бульвару Трудящихся
- п. Понтонный, Заводская улица, напротив д. 18, лит. А у ж/д платформы
- п. Понтонный, улица Судостроителей, участок 1, у дома 35, по Южной улице
Красногвардейский район
- проспект Косыгина, участок 103, юго-западнее дома 27, корпус 1, литера А
- проспект Ударников, участок 1, северо-восточнее дома 30/23, литера А по Индустриальному проспекту
- проспект Металлистов, участок 1, восточнее дома 17, литера А по шоссе Революции
- Таллинская улица, дом 7, литера Л
- Индустриальный проспект, участок 111, юго-западнее дома 27, литера А по Индустриальному проспекту
- Заневский проспект, участок 98, у дома 45, литера А по Заневскому проспекту
- Пискарёвский проспект, участок 69, северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту
- Среднеохтинский проспект, участок 1, южнее дома 23, литера А по Среднеохтинскому проспекту
Красносельский район
- п. Володарский, улица Свердлова, участок 5, у дома 1, литера А
- МО Горелово, территория Горелово, Красносельское ш., участок 6, северо-восточнее д. 40, корп. 2, лит. Б
- пр. Ветеранов, участок 38, торговое место у дома 140
- пр. Маршала Жукова, участок 22, торговое место напротив дома 35
- ул. Адмирала Трибуца, уч. 15, Сереро восточнее перекр. ул. Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова
- улица Тамбасова, участок 14, торговое место у дома 4
- Город Красное Село, проспект Ленина, участок 89, юго-восточнее дома 85, литера Д
- Город Красное Село, Театральная улица, участок 5, севернее дома 6, литера А
Кировский район
- улица Стойкости, участок 160, северо-западнее дома 38, корпус 1, литера А
- Автовская улица, участок 129, у дома 3
- ул. Лёни Голикова, уч. 258, перекресток пр. Втеранов и ул. Лени Голикова, возле д.53 по ул. Лени Голикова
Кронштадтский район
- г. Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3, юго- западнее дома 12, литера А
Московский район
- Пулковское шоссе, участок 129, у д.3, литера А
- ул. Ленсовета, уч.174 у д.56, литера А
Невский район
ул. Крыленко, уч. 33 западнее д. 21, корп. 1, лит С1
• Тепловозная улица, участок 82, севернее пересечения
Тепловозной улицы и Прибрежной улицы
, пр. Солидарности, уч. 26, с-в д. 11
• улица Седова, участок 17, восточнее дома 99
• Искровский проспект, участок 20, западнее дома 14
* проспект Елизарова, участок 27, восточнее дома 30
Петродворцовый район
• город Ломоносов, улица Жоры Антоненко, участок 4,
напротив дома 2, литера А
Приморский район
- улица Уточкина, дом 3, корпус 1
- Серебристый бульвар, у д.20
- Вербная улица, дом 19
- Вербная улица, участок 2, юго-западнее пересечения с Новоколомяжским проспектом
- Комендантский проспект, земельный участок 138, западнее дома 17, корпус 1, литера А
- Коннолахтинский проспект, участок 5, южнее дома 2
Пушкинский район
- посёлок Шушары, Славянка, Ростовская улица, участок 6, у д.17/4 на перекрестке с ул. Туровской
- г. Пушкин, улица Генерала Хазова, участок 29, юго-западнее дома 20, по улице Генерала Хазова
- г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, участок 27, у д.4
Фрунзенский район
- Купчинская улица, участок 65, юго-восточнее дома 29
- Софийская улица, участок 156, восточнее дома 39
- Альпийский переулок, участок 21, южнее дома 30
- улица Олеко Дундича, участок 64, юго-восточнее дома 34, корпус 1, литера А по улице Олеко Дундича
- Будапештская улица, участок 291, юго-западнее дома 12/100, литера А по улице Ярослава Гашека
- Будапештская улица, участок 171, юго-восточнее дома 71
- Будапештская улица, участок 169, восточнее дома 33
- Будапештская улица, участок 222, юго-западнее дома 100
- Купчинская улица, участок 66, северо-восточнее дома 1/5
- Бухарестская улица, участок 182, южнее дома 116, корпус 1
