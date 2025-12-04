Где брать елки в Петербурге: 70 новогодних базаров заработает в Петербурге

Адреса всех официальных точек продаж можно узнать в РГИС (они постоянно обновляются). Эти точки работают легально.Комитета имущественных отношений Петербурга дает совет: выбирайте дерево с насыщенным хвойным ароматом и равномерной хвоей — такая елка простоит дольше.

Ниже — адреса елочных базаров во всех районах Петербурга:

Василеостровский район

улица Кораблестроителей, участок 159, у дома 21

Новосмоленская набережная, участок 33, южнее дома 1

Выборгский район

проспект Луначарского, участок 82, северо-западнее пересечения с проспектом Культуры

проспект Художников, участок 109, юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского

2-й Муринский проспект, участок 27, юго-восточнее дом 2/40, литера А по проспекту Тореза

ул. Хошимина, 13

проспект Луначарского, участок 83, юго-западнее пересечения с улицей Есенина

улица Хошимина, участок 117, северо-западнее дома 13, к.1

Калининский район

Гражданский проспект, восточнее дома 84, литера А по Гражданскому проспекту

проспект Просвещения, участок 105, северо-восточнее дома 86, корпус 1, по пр. Просвещения

угол Бестужевской ул., и ул. Замшина

улица Ольги Форш, юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А по улице Ольги Форш

проспект Культуры, участок 2, юго-западнее д. 21 корп. 1, литера А по пр. Культуры

угол Кондратьевского пр. и ул. Бестужевской

улица Карпинского, у д. 38, корп. 1

улица Ушинского, участок 10093, у д. 5, корп. 1, лит. А

Колпинский район

г. Колпино, Загородная улица, участок 183, юго-восточнее д. 43, корп. 2, лит. А по Загородной ул.

п. Металлострой, Пионерская улица, участок 1, южнее д.5а, литера А по Пионерской улице

г. Колпино, бульвар Трудящихся, участок 1, северо- восточнее д.35, кор.1, лит. А по бульвару Трудящихся

п. Понтонный, Заводская улица, напротив д. 18, лит. А у ж/д платформы

п. Понтонный, улица Судостроителей, участок 1, у дома 35, по Южной улице

Красногвардейский район