Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

«Друзья Петербурга» выиграли главную отечественную награду в сфере креативных индустрий

Поздравляем проект ПАО «Газпром» с победой на Российской национальной премии! 

На пятой, юбилейной, премии проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» забрал приз в номинации «Культурный код», обойдя 349 конкурентов. Всего в этом году жюри получило 1400 заявок со всей России.

Проект «Друзья Петербурга» стартовал пять лет назад. Он был создан, чтобы помогать городу в сохранении его культурного и исторического наследия. За время своего существования «Друзья Петербурга» объединил свыше 150 000 человек, организовал сотни мероприятий и придумал десятки программ, которые помогли зрителям, кураторам, музеям, молодым художникам, архитекторам и дизайнерам наладить диалог друг с другом.

Елена Давыдова

генеральный директор Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома, начальник управления ПАО «Газпром»

Мы очень дорожим этой наградой и этой победой... Для нас очень важно, что за годы проект вырос в движение, которое объединило не только специалистов и экспертов, но и тысячи волонтеров. За всей этой работой стоит команда Газпрома и лично Алексей Борисович Миллер, который нас вдохновляет и направляет. Большая работа — это всегда большая команда, я благодарю каждого участника проекта «Друзья Петербурга», каждого, кто понимает, что значит быть настоящим другом великого города, любить его и вкладывать силы в его развитие.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: