«Друзья Петербурга» выиграли главную отечественную награду в сфере креативных индустрий

генеральный директор Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома, начальник управления ПАО «Газпром»

Мы очень дорожим этой наградой и этой победой... Для нас очень важно, что за годы проект вырос в движение, которое объединило не только специалистов и экспертов, но и тысячи волонтеров. За всей этой работой стоит команда Газпрома и лично Алексей Борисович Миллер, который нас вдохновляет и направляет. Большая работа — это всегда большая команда, я благодарю каждого участника проекта «Друзья Петербурга», каждого, кто понимает, что значит быть настоящим другом великого города, любить его и вкладывать силы в его развитие.