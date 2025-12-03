«Друзья Петербурга» выиграли главную отечественную награду в сфере креативных индустрий

Поздравляем проект ПАО «Газпром» с победой на Российской национальной премии!
На пятой, юбилейной, премии проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» забрал приз в номинации «Культурный код», обойдя 349 конкурентов. Всего в этом году жюри получило 1400 заявок со всей России.
Елена Давыдова
генеральный директор Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома, начальник управления ПАО «Газпром»
Мы очень дорожим этой наградой и этой победой... Для нас очень важно, что за годы проект вырос в движение, которое объединило не только специалистов и экспертов, но и тысячи волонтеров. За всей этой работой стоит команда Газпрома и лично Алексей Борисович Миллер, который нас вдохновляет и направляет. Большая работа — это всегда большая команда, я благодарю каждого участника проекта «Друзья Петербурга», каждого, кто понимает, что значит быть настоящим другом великого города, любить его и вкладывать силы в его развитие.
