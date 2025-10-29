Дом-обелиск от Katarsis, реконструкция Барнаульского сереброплавильного завода и другие победители премии «Архитектон»

В Центральном выставочном зале «Манеж» до 2 ноября проходит крупнейший в Петербурге архитектурный фестиваль «Архитектон», главным событием которого является одноименная премия. Недавно члены жюри выбрали лучшие проекты местных бюро: реконструкция гостиницы «Большой Урал», ЖК Мануфактура James Beck на Петроградской. Собака.ru рассказывает о победителях.
Гран-при фестиваля
KATARSIS ARCHITECTS / Дом-обелиск
В арт-парке Никола-Ленивец Петр Советников и Вера Степанская построили дом-манифест для фестиваля «Архстояния». Это девятиметровый монолитный объем, сложенный из бруса. Главная особенность — неравное распределение пространства между этажами. Стальная дверь ведет на цоколь с полузаглубленным входом. На первом этаже расположена небольшая кухня с панорамным окном и совмещенный санузел. Второй этаж, предназначенный для сна, отличается высотой потолка — 8 метров. Естественный свет проникает в помещение благодаря зенитному фонарю. Подробнее о проекте мы рассказывали здесь.
Лучший реализованный объект жилой функции
Студия 44 / ЖК Мануфактура James Beck
Жилой комплекс возвели на территории бывшей Тюлевой фабрики XIX века на Петроградской стороне. Рядом расположено здание бывшей бумагопрядильной мануфактуры купца Джеймса Бэка, построенное в начале XX века по проекту Юлия Бенуа и Фердинанда Миллера. Постройки не конфликтуют, а вступают в диалог. «Проект основан по принципу идеальной геометрии и вдохновлен строгими архитектурными формами, четкими ритмами и математической точностью — от количества кирпичей в каждом простенке до размеров окна», — отмечает партнер «Студии 44, архитектор Антон Яр-Скрябин.
Лучший проект общественной функции
ludi_architects / Барнаульский сереброплавильный завод
Проект предполагает реконструкцию Барнаульского сереброплавильного завод. Предприятие было основано в XVIII веке и изначально предназначалось для выплавки меди. После обнаружения серебра в алтайской руде его функцию изменили. В XIX веке вместо деревянных корпусов возвели кирпичные, а к концу столетия производство свернули: технологии добычи серебра устарели, цены на этот металл упали, а рудники истощились. Тогда часть корпусов приспособили под царский лесопильный завод, который продолжал работать и после революции. В 1942 году здесь разместили Барнаульскую спичечную фабрику. Ныне комплекс признан архитектурным памятником.
Проект ludi_architects следует принципам Венецианской хартии. Архитекторы предлагают сохранить историческую структуру, укрепить и отреставрировать уцелевшие постройки, а утраченные объемы воссоздать с помощью современных материалов: стеклофибробетона и алюминиевых панелей. За основу айдентики объекта взяты два периода в его истории — сереброплавильный и спичечный. «Тема огня и металла легла в основу визуального образа проекта. Мы воссоздали формы кровель, а также трубы и слуховые окна в светящихся акцентных решениях. Вечером лайтбоксы будут напоминать о свечении спичек», — добавляет Любовь Леонтьева, основательница архитектурного бюро ludi_architects.
Лучший проект жилой функции
АБ «Гордеев–Демидов» / «Большой Урал — путь авангарда»
Концепция предполагает реконструкцию гостиницы «Большой Урал» 1930-х в Екатеринбурге и формирование культурного центра с музеем, галереей, арт-резиденциями, кафе и офисами на прилегающей территории. «Мы обращаемся к материалам и приемам, характерным для конструктивизма: камневидной штукатурке, лаконичной пластике фасадов, строгим пропорциям. Это не цитата и не стилизация, а попытка через материал передать дух эпохи, в которой функциональность и выразительность существовали на равных», — рассказывают сооснователи архитектурного бюро Никита Демидов и Павел Гордеев.
Проект вдохновлен архитектурным наследием советского периода и концепцией галерейных домов с ячейками типа F Моисея Гинзбурга. «Мы опирались и на градостроительный контекст — генеральный план "Большого Свердловска" 1930 года, когда эта территория задумывалась как площадь Парижской коммуны с крупными общественными зданиями. Нам важно было продолжить этот разговор о городе как пространстве авангарда, но уже с позиции XXI века, где наследие становится точкой роста, а не ограничением», — добавляют авторы проекта.
Спец. упоминание — «Студия 44» / Жилой дом на проспекте Римского-Корсакова
Дом планируют построить на участке, вытянутом вдоль проспекта Римского-Корсакова и канала Грибоедова. Комплекс разделен на две секции: «женскую» и «мужскую». Первая, более высокая с тремя эркерами, облицована светло-серым гранитом. Вторая выдержана в более строгой и аскетичной манере, а в отделке использован пироксенит. В обеих эркеры переходят в террасы, а мансарда украшена мозаичным панно по мотивам эскизов декораций Ильи Билибина к операм Римского-Корсакова.
Лучший реализованный объект общественной функции
Студия 44 / Областная гимназия Е.М. Примакова
Это крупнейший образовательный кластер Московской области, в котором дети проживают, как в пансионе, а обучение ведётся и на иностранных языках. Специально для гимназии «Студия 44» спроектировала новый учебный корпус, общежития и спортивный центр. Все основные учебные блоки объединены общим экспериментальным пространством крытого атриума. «Это многофункциональный зал-площадь с практически природным рельефом. Здесь проводят различные мероприятия, на ступенях амфитеатра могут разместиться более 900 человек. Во время учебного дня — это главная рекреация, где дети общаются, читают книги из библиотеки на крутом склоне холма, играют на рояле, стоящем на вершине. При этом сама школа напоминает город, в котором все дома и улицы выходят на эту центральную площадь», — рассказывает архитектор, партнер АБ «Студия 44» Иван Кожин.
При разработке архитектурной концепции авторы отдали предпочтение таким натуральным материалам, как кирпич и дуб, что характерно для интерьеров британских частных школ-пансионов, добавляет он.
Спец.упоминание — AMD Architects / Лаборатория цифровых сетей (основное здание)
Крупный исследовательский центр на севере Петербурга спроектирован по заказу компании «Россети» и открыт в 2024 году. В нем сертифицируют и испытывают энергетическое оборудование, тестируют цифровые системы, изучают новые технологии передачи энергии.
«В нашей трактовке здание лаборатории — это процессор, а вся испытательная площадка как бы материнская плата. Идея читается как при виде сверху, так и в планировках. Чтобы подчеркнуть технологичность, мы использовали в отделке фасадов преимущественно анодированный алюминий. Это уже классический материал, ассоциирующийся с наукой, космической отраслью и приборостроением», — подчеркивает основатель AMD Architects Максим Батаев.
Проект вдохновлен такими архитектурными памятниками модернизма, как Главный вычислительный центр Госплана СССР Леонида Павловна и здание президиума РАН Юрия Платонова в Москве, а также яркими примерами из мира дизайна вроде кибертрака Илона Маска или робота TARS из фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар».
Спец.упоминание — RYMAR.STUDIO / Учебно-тренировочная база ФК «Краснодар»
Учебно-тренировочная база футбольного клуба «Краснодар», напоминающая лайнер, расположена в Адыгее. Комплекс состоит из трех разноэтажных блоков: в первом — гостиница, во втором — спа, в третьем — спортивная часть. Каждый следующий этаж меньше предыдущего, за счет чего архитекторам удалось добиться динамичного облика сооружения. Корпуса стоят таким образом, что из внутренних помещений открывается вид на водоем и лес. Каскад террас и ступеней будто стекает по береговому склону, за счет чего здание удалось органично вписать в ландшафт.
Спец.упоминание — ludi_architects / Библиотека в Бухаре (Узбекистан)
Поп-ап библиотеку в отреставрированном здании бывшей мечети Поччокул Ходжа XIX века архитекторы спроектировали в рамках Бухарской биеннале искусства. «В основу концепции лег образ топчана — традиционного центра двора и символа общения. Пространство построено вокруг общего ядра, отсылая к культуре медресе: здесь размещаются места для работы и чтения. Дизайн был направлен на то, чтобы соблюсти духовный и пространственный характер здания и привнести в этот район новую социальную функцию», — отмечает команда архитектурного бюро ludi_architects. В оформлении интерьера использовали преимущественно простые формы и теплые материалы: мебель из натурального дерева и ткани, изготовленную местными мастерами. Цвет лака старались максимально приблизить к историческим элементам здания, чтобы органично вписать предметы в пространство. Помещение при необходимости можно легко трансформировать под мастер-классы, лекции, кинопоказы.
Архитектон + Локус
Лучший дипломный проект — Лали Размадзе / Крематорий на Канонерском острове
В основе архитектурно-ландшафтного комплекса лежит идея переосмысления жизни и смерти. «Это место, где встречаются два разных мира, стираются все границы. Радость соседствует с горем, черное переплетается с белым, смерть чередуется с жизнью, все сменяет друг друга», — уточняет архитектор Лали Размадзе.
Проект вдохновлен открытым пространством Лесного кладбища в Стокгольме. Территория естественным образом поделена на две зоны: береговую и центральную. Первая часть представляет собой линейный парк, кульминацией которого стала Канонерская коса. На пересечении трех пешеходных дорожек автор проекта предлагает разместить Центр поддержки с выставочным залом, библиотекой, лекториями, коворкингом, кафе и кабинетами психологов. Вторая часть — это территория крематория и прилегающего к нему колумбария. Между двумя разными по настроению зонами отсутствует забор, при этом они не конфликтуют друг с другом.
Лучший реализованный проект — АБ БАМ / МЖ-Дом
Жилой дом архитекторы Маша и Женя спроектировали для себя. Концепция вдохновлена скандинавской архитектурой, в частности, норвежским отелем Juvet Landscape, и северными ландшафтами: лесами, болотами, валунами и Ладожским озером. В основе лежат два основных объема — одноэтажный жилой блок и двухэтажная мастерская. Между ними расположена терраса с порталом-дровницей и небольшой сауной. Постройки подняли на ножки, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, а кровлю озеленили.
Пока авторы проекта возвели террасу и мастерскую, в которой живут. «Пространство площадью всего 24 кв. м. мы трансформируем под разные функции в течение дня. Например, складной обеденный стол вместе с табуретками убираем в небольшую нишу в кухонном гарнитуре. Матрас днем выполняет функцию дивана, а в лестнице предусмотрено несколько ящиков для хранения вещей», — рассказывает сооснователь АБ БАМ Евгений Кошевой.
Фасады мастерской обшиты сосновой доской. В будущем в отделке жилой части архитекторы планируют использовать дерево, изготовленное по мотивам японской техники обработки древесины с помощью огня — Якисуги.
Главным акцентом в интерьере стал вид за окном, подчеркивает Евгений Кошевой. «Днем к нам прилетают лесные птицы и развлекают прыжками белки, ночью под домом шарят кабаны и ежи, а лоси приходят кормиться молодой порослью. Именно такой жизни на природе мы и хотели», — заключает он.
Лучший проект — АБ ZIMA / 44_Рускеала выставочный зал и ресторан
Туристический комплекс спроектирован для северной части парка «Рускеала», откуда должен стартовать маршрут вокруг озера Светлого. В основу организации пространства лег план Казанского собора, мрамор для которого добывали в этой местности. «Дом выполнен будто бы в перспективном искажении относительно главной траектории движения посетителей парка. Идейно — музей в плане стал проекцией ресторанного блока. Трюк позволяет целостно воспринимать весь комплекс во время движения по главному маршруту, приглашая войти внутрь», — объясняет Иван Казадаев, сооснователь АБ ZIMA.
При выборе материалов архитекторы отталкивались от классического приема деревянного зодчества Карелии. Снаружи дом кажется холодным и суровым за счет брашированной древесины темного оттенка, а внутри — теплым за счет светлых пород дерева, отмечает он.
