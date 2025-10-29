Дом-обелиск от Katarsis, реконструкция Барнаульского сереброплавильного завода и другие победители премии «Архитектон»

ludi_architects / Барнаульский сереброплавильный завод

Проект предполагает реконструкцию Барнаульского сереброплавильного завод. Предприятие было основано в XVIII веке и изначально предназначалось для выплавки меди. После обнаружения серебра в алтайской руде его функцию изменили. В XIX веке вместо деревянных корпусов возвели кирпичные, а к концу столетия производство свернули: технологии добычи серебра устарели, цены на этот металл упали, а рудники истощились. Тогда часть корпусов приспособили под царский лесопильный завод, который продолжал работать и после революции. В 1942 году здесь разместили Барнаульскую спичечную фабрику. Ныне комплекс признан архитектурным памятником.

Проект ludi_architects следует принципам Венецианской хартии. Архитекторы предлагают сохранить историческую структуру, укрепить и отреставрировать уцелевшие постройки, а утраченные объемы воссоздать с помощью современных материалов: стеклофибробетона и алюминиевых панелей. За основу айдентики объекта взяты два периода в его истории — сереброплавильный и спичечный. «Тема огня и металла легла в основу визуального образа проекта. Мы воссоздали формы кровель, а также трубы и слуховые окна в светящихся акцентных решениях. Вечером лайтбоксы будут напоминать о свечении спичек», — добавляет Любовь Леонтьева, основательница архитектурного бюро ludi_architects.

Лучший проект жилой функции