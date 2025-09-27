Без осадков: прогноз петербургских синоптиков на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 сентября, Петербург краем своей облачной спирали заденет далекий, но обширный циклон, уходящий на Урал. В такой ситуации в городе обойдется без дождей, а на востоке области местами они пройдут. При этом температурные показатели ожидаются близкими к климатической норме этих дней сентября.
«Температура воздуха +13…+15 градусов, в Ленинградской области +11…+16. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 774 миллиметра ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, северный, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15. Атмосферное давление существенно не изменится.
