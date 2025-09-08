Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Где взять сентябрьский номер Собака.ru

Суперзвезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев снова в деле! Рассекает на коньках в мелодраме-мюзикле «Москва слезам не верит. Все только начинается» Жоры Крыжовникова (премьера сентября на Wink!), снимается в фольклор­ном «Шурале» на пару с Романом Михайловым и доказывает чередой волшебных историй, что жизнь — не кино, а сказка

Плюс: наш СПЕЦКОР готов! Тренды — аут, коры — ин! Отдел моды Собака.ru и премиальный сервис Ultima Яндекс Маркет составили для вас гид по новому сезону: раздали главные модные коры (леопард-шик Martine Rose! панк-балет Fidan Novruzova!) и примерили прадакор, авангардкор и ушатавакор на суперзвезд фэшн-сцены, совриска и показов Miu Miu. 100 полос сверкающего вау!

 

Заказывайте свежий номер с доставкой по России в интернет-магазинах OZON, «Подписные издания», «Все свободны».

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), в магазинах сетей «Лента» и «Первая полоса», в книжных «Подписные издания» и «Все свободны».

Если вы хотите получать журнал домой или в офис, то подписывайтесь на Почте России.

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.

Журнал Собака.ru традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.

РЕСТОРАНЫ

Адище города

Арка

Б.О.Р 812

Балаган

Банщики

Винный склад. На вина!

Винный Факультет

География

Гинза

Дизенгоф

Магадан

Мансарда

Место

Мечтатели

Миндаль

Моццарелла бар

На Вина!

Огниво

Полторы комнаты

Профессор Фрейд

Прошуттерия

Прошуттерия

Репа

Ресторан Шаляпин

Ресторан Шаляпин

Рибай

Русская рыбалка в Комарово

Русская рюмочная №1

Рыба на даче

Сад

Серж

Счастье

Сыроварня

Тартарбар

Ферма Бенуа

Шеф Маруся и Ко

Шум

ЮГ 22

AGA

Alice Garden

Animals

BeefZavod

Bist

BoBo

Café Claret

Cast

Chang

Charlie

Chelentano

Ciao

DA MANU

DUO Аzia

DUO Gastrobar

Entrée

Faces

Flori

Frantsuza Bistro

Fresas

Friends of Friends

Futurist

Gastroli

Giallo

GooseGoose bistro

Grecco

Harvest

Il Lago dei Cigni

Inki

Inner

Italy на Б. Морской

Italy на Большом

Italy на Виленском

Italy на Московском

Jam

Jerome

Joli

Juan

Kazoku

Kira

Koi

Koza Well

Kuznya House

La Biga

LAMB

MA

Mad

Made in China

Marso Polo

Matilde

Meal

Meat coin

Memo

Mia Strada

Mill

Mina 

Mio Bistrot

MonChouchou

Mr.Bo

MUST

Nama

Oy

Pame

Pavlova Grand Cafe

Percorso

Poly

Probka

R14

Reborn

Regions

Ro

Salone Pasta&Bar

Saro

Saviv

Sea Signora

Self Edge Japanese

SMOKE BBQ

STROGANOFF BAR & GRILL

STROGANOFF STEAK HOUSE

Taste

Tel Aviv

Terrasa

Tondo

Vakh

Veter

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS 

ОТЕЛИ

Амбассадор

Англетер

Астория

Гранд Отель Эмеральд

Скандинавия

CORINTHIA

Crown Hotel

Dom Boutique Hotel

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Grand Hotel Europe

Grand Hotel Moika22

Hideout

Hotel Indigo

LOTTE

SO/ St. Petersburg

Sokos Hotel Palace Bridge

The Faces

Vasilievsky Hotel

Бутики

SUBBOTA

ДЛТ

Галерея бутиков Гранд Палас

DayNight 

Кенгуру

Art Square Gallery

Владимир Михайлов галерея

Molecule

Медицинские центры/салоны красоты

СМ-Клиника

АБИА

АДАМАНТ медицинская клиника

БИЭМ

Грандмед

ДЕГА

Дегтярные Бани

Дом Красоты Sisley

Дом Красоты Sisley

Институт Красоты ГАЛАКТИКА

Клиника РАМИ

Клиника эстетической медицины и стоматодлогии DK.dent

Мать и Дитя

Мать и Дитя Лахта

МЕДИ

Меди Эстетик

МК Clinik Beauty

Многопрофильная Клиника Сестрорецкая

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort

Authentica Club Spb

Beauty Lounge

Chisla

Encore

Slay

X-Clinic

