Ограничения движения у «Лахта-центра» продлены на две недели

Ранее движение на этих участках было ограничено с 3 июля по 26 августа. Теперь же, с 27 августа по 15 сентября, для автомобилистов полностью закроют въезд с Приморской улицы на Приморское шоссе.

С 27 августа по 5 сентября из-за ремонта асфальта ограничат движение по дороге в Каменку. Затруднения ожидаются на участках от Выборгского до Суздальского шоссе и от Парашютной до Верхне-Каменской улицы.

Для объезда автомобилистам рекомендуют использовать Суздальское и Выборгское шоссе, а также Вокзальную улицу, улицу Первого Мая и Михайловскую дорогу.

По распоряжению ГАТИ, дорожные работы будут проходить в шесть этапов. На втором этапе, с 30 августа по 1 сентября, движение на участке от Выборгского до Суздальского шоссе полностью перекроют.

Кроме того, в Приморском районе в ночь с 27 на 28 августа (с 22:00 до 7:00 мск) ограничат движение на перекрестке Сердобольской и Студенческой улиц. В этот период из-за ремонта асфальта закроют сквозной проезд по Студенческой улице и запретят левые повороты со Студенческой на Сердобольскую.

Чтобы избежать пробок, в ГАТИ советуют водителям объезжать по Новосибирской улице, Ланскому шоссе, Омской и Торжковской улицам, Белоостровской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, Земледельческой улице, Вазаскому переулку и Лисичанской улице.

«Напоминаем, что до 14 сентября движение транспорта ограничено на Торжковской улице от набережной Черной речки до Сердобольской улицы и на Сердобольской улице от Торжковской улицы до Большого Сампсониевского проспекта», — уточнили в пресс-службе ГАТИ.

Ранее мы рассказывали, что начался финальный этап ремонта Невского проспекта.