Стартовал финальный этап ремонта Невского проспекта

Движение транспорта будет полностью запрещено на участке от Литейного проспекта до площади Восстания. Информация была опубликована 23 августа в телеграм-канале комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Движение по площади Восстания при этом останется, но поворот с площади на Невский проспект будет запрещен. Перекресток Невского проспекта с Литейным проспектом будет открыт для проезда.