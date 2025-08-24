Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Стартовал финальный этап ремонта Невского проспекта

С 24 августа в центре Петербурга начался седьмой этап дорожных работ. 

FOTOGRIN / Shutterstock.com

Движение транспорта будет полностью запрещено на участке от Литейного проспекта до площади Восстания. Информация была опубликована 23 августа в телеграм-канале комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Движение по площади Восстания при этом останется, но поворот с площади на Невский проспект будет запрещен. Перекресток Невского проспекта с Литейным проспектом будет открыт для проезда.

Фото: ГАТИ

Водителям советуют заранее продумывать маршруты.

Полное восстановление движения на проспекте запланировано на 28 августа. Ранее комплексный ремонт главной улицы проводился в 2018 году.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что дорожные службы уже завершили половину запланированных ремонтных работ. В целом планируется обновить свыше 70 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

