В Петербурге корректируют законы для строительства новых небоскребов «Газпрома»

В обновленных Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) появится категория «территория общественно-деловой зоны уникальных объектов высотной застройки», которая позволит возводить здания высотой от 300 метров. При этом объекты, функционально связанные с небоскребами, могут иметь меньшую высоту. Информацию об этом приводит издание «Фонтанка» со ссылкой на депутата Законодательного собрания Петербурга от фракции «Новые люди» Дмитрия Павлова, который входит в состав комиссии.

Ранее в Комитете по градостроительству и архитектуре сообщили, что к проекту новых Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, разработанному чиновниками, поступило более 3 тыс. предложений по корректировке. Их рассмотрением занималась комиссия по землепользованию и застройке под руководством вице-губернатора Николая Линченко с участием представителей профильных органов власти и депутатов. Ожидается, что новые ПЗЗ вступят в силу до конца текущего года.

В мае 2021 года «Газпром» объявил о планах строительства башни «Лахта Центр 2» высотой до 703 метров, что в полтора раза превышает высоту существующего «Лахта Центра». В декабре того же года компания анонсировала строительство третьего небоскреба высотой 555 метров. На ПМЭФ-2024 вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и гендиректор АО «Синергия» Виктория Ненадышина подписали соответствующее соглашение. Ожидается, что обе башни будут введены в эксплуатацию к 2031 году.

В октябре прошлого года «Синергия» получила разрешение на снос трех зданий в Приморском районе Петербурга, на месте которых планируется строительство «Лахта Центр 2». В апреле 2025 года Комитет по градостроительству согласовал заявку компании на разработку проекта планировки и межевания 11,4 га под строительство «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» с котельной. Проект ППТ компания подготовит к 1 января 2026 года за свой счет.

Ранее мы рассказывали, что «Газпром» построит для «Зенита» современную тренировочную базу.