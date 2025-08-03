«Газпром» построит для «Зенита» современную тренировочную базу

Объект включён в проект расширения базы «Зенита», расположенной на улице Аккуратова в Удельном парке. Соответствующий документ размещен на сайте Комитета по охране памятников Санкт-Петербурга.

Строительство осуществляется по заказу ООО «Газпром развитие социальной инфраструктуры». В проект спортивного комплекса включены локальные очистные сооружения, административно-бытовое здание, трибуны с навесом на 350 зрителей, а также крытые скамейки для запасных игроков — по 16 мест для каждой из двух команд. Максимальная высота объекта от уровня земли достигнет 20 метров.

Обсуждение проекта нового спортивного комплекса в Приморском районе на месте стадиона «Олимпийские надежды» ведется с апреля 2022 года. Тогда сообщалось, что он будет предназначен как для подготовки профессиональных спортсменов, так и для физкультурных занятий горожан. В рамках ПМЭФ-2022 Смольный и «Газпром» подписали соглашение, включающее планы по расширению тренировочной базы «Зенита» на Аккуратова.

Ранее мы рассказывали, что Смольный и «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве по инвестиционному проекту делового комплекса «Лахта Центра» на полях ПМЭФ-2025.