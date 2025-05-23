Новые кластер на Синопской набережной и крупнейший в Европе Музей грибов: главные урбанистические новости мая

Превью

Холдинг «Бронка Групп» во главе с Никитой Муровым в июне открывает общественно-деловой квартал «Мануфактура 10|12» на территории бывшего Прядильно-ниточного комбината имени Кирова на Синопской набережной. С запуском пространства помогает управляющая компания Might of Light (гендиректор Михаил Картавкин ранее участвовал в создании и управлении «Севкабель Порта»). На территории более 10 тыс. кв. м разместят премиальный фитнес-центр со спа, бассейнами, полями для сквоша и падел-тенниса; ресторан и другие коммерческие проекты. Первым крупным мероприятием на площадке станет фестиваль «Планета К-30».

Осенью на четвертом этаже ТРК «ПИК» получит прописку фудхолл «Фудкультура»: более 30 гастроконцепций, коворкинг, детская площадка и сцена.

Центр современного искусства им. Сергея Курехина в здании бывшего кинотеатра «Прибой» запустят осенью.

Петербургское Микологическое общество (СПбМикО) во главе с Владимиров Тильте анонсировало открытие крупнейшего в Европе Музея грибов в Петербурге в начале 2026 года. В постоянной экспозиции будут представлены сотни настоящих грибов: от обычной плесени до боровиков. Ее часть можно будет увидеть уже в конце сентября на выставке в Ботаническом саду. Сейчас СПбМикО объявило сбор на проект.