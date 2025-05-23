Новые кластер на Синопской набережной и крупнейший в Европе Музей грибов: главные урбанистические новости мая

«Морсвязьавтоматика» построит собственную верфь для выпуска катамаранов на подводных крыльях, активисты предложили продать Апраксин двор по примеру «Крестов», команда «Гэнгъ» восстановила две адресные таблички и две страховые доски: Собака.ru рассказывает о самых интересных новостях месяца.
Превью
Холдинг «Бронка Групп» во главе с Никитой Муровым в июне открывает общественно-деловой квартал «Мануфактура 10|12» на территории бывшего Прядильно-ниточного комбината имени Кирова на Синопской набережной. С запуском пространства помогает управляющая компания Might of Light (гендиректор Михаил Картавкин ранее участвовал в создании и управлении «Севкабель Порта»). На территории более 10 тыс. кв. м разместят премиальный фитнес-центр со спа, бассейнами, полями для сквоша и падел-тенниса; ресторан и другие коммерческие проекты. Первым крупным мероприятием на площадке станет фестиваль «Планета К-30».
Осенью на четвертом этаже ТРК «ПИК» получит прописку фудхолл «Фудкультура»: более 30 гастроконцепций, коворкинг, детская площадка и сцена.
Центр современного искусства им. Сергея Курехина в здании бывшего кинотеатра «Прибой» запустят осенью.
Петербургское Микологическое общество (СПбМикО) во главе с Владимиров Тильте анонсировало открытие крупнейшего в Европе Музея грибов в Петербурге в начале 2026 года. В постоянной экспозиции будут представлены сотни настоящих грибов: от обычной плесени до боровиков. Ее часть можно будет увидеть уже в конце сентября на выставке в Ботаническом саду. Сейчас СПбМикО объявило сбор на проект.
Предложение месяца
Активисты предложили продать Апраксин двор по примеру «Крестов» за 1,6 млрд рублей. Они считают, это позволит использовать комплекс более эффективно, чем при сдаче в аренду. Ранее городские власти рассматривали возможность передачи своих корпусов под инвестпроект, но по закону в таких случаях необходимо проводить торги. Собака.ru поговорила с девелоперами, урбанистами, архитектором и архитектурным критиком о сценариях развития торгового комплекса и узнала, действительно ли такие меры могут изменить ситуацию.
Транспорт
«Морсвязьавтоматика» во главе с Андрианом Правдиным построит собственную верфь для выпуска катамаранов на подводных крыльях. В качестве локации рассматривают Петербург и Ленобласть, но окончательного решения пока нет. Суда Cityvolt и Ecocruiser, в разработке которых принимала участие компания, сейчас изготавливают на судостроительном заводе «Эмпериум» в Ленобласти.
Перестановки
Иван Болтенков ушел с поста гендиректора АО «ТЭК СПб». При нем организация сменила форму с государственного унитарного предприятия на акционерное общество. Позицию руководителя занял один из его заместителей Вадим Бравве.
Архитектурное наследие
В Выборгском замке до 21 сентября работает масштабная выставка «Свет сквозь время: архитектурное стекло в орбите Фальконье» под кураторством искусствоведа и коллекционера Никиты Андреева. Впервые в России здесь представлена столь большая коллекция стеклянных архитектурных элементов конца XIX — начала XX века: кирпичи Фальконье, оконные призмы Люксфер, стекла Кепплер, стеклянная черепица, советские стеклоблоки. Дополняют экспозицию подлинные каталоги и прейскуранты начала XX века.
Команда «Гэнгъ» восстановила две адресные таблички и две страховые доски: на Железноводской улице, 10 и Конной улице, 3/4; Измайловском проспекте, 19 и 3-й Советской, 32. За полтора месяца реставраторы расчистили их, укрепили, загрунтовали и вернули исторические цвета. Сегодня у волонтеров в работе табличка Второго российского страхового общества 1850-х годов.
Редкие печи производства Ракколаниокского гончарного завода на даче Мюзера в Зеленогорске незаконно демонтировали. КГИОП обратился в суд с требованием в течение 18 месяцев привести объект в соответствии с согласованной проектной документацией. Совладелец здания, основатель ООО ГК «Реновация» Ян Бобрышев заявил, что компания все скорректирует и завершит работы раньше. «Мы планировали сохранить конструкции камина, взять его целиком в обойму и перенести на усиленный фундамент. Но из-за того, что здание долго стояло бесхозным, от камина стали отваливаться куски кладки, изразцы и другие части конструкций <...> Да, это, конечно, немного отступление от проекта. Но, к сожалению, в чем минус восстановления исторических зданий? Ты никогда не знаешь, с чем свяжешься, с чем столкнtшься, постоянно всt в динамике», — поделился инвестор Ян Бобрышев в разговоре с «Деловым Петербургом».
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