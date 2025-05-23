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Новые кластер на Синопской набережной и крупнейший в Европе Музей грибов: главные урбанистические новости мая

«Морсвязьавтоматика» построит собственную верфь для выпуска катамаранов на подводных крыльях, активисты предложили продать Апраксин двор по примеру «Крестов», команда «Гэнгъ» восстановила две адресные таблички и две страховые доски: Собака.ru рассказывает о самых интересных новостях месяца. 

Общественно-деловой квартал «Мануфактура 10|12»
Пресс-служба холдинга «Бронка Групп»

Общественно-деловой квартал «Мануфактура 10|12»

Пресс-служба холдинга «Бронка Групп»

Превью

Холдинг «Бронка Групп» во главе с Никитой Муровым в июне открывает общественно-деловой квартал «Мануфактура 10|12» на территории бывшего Прядильно-ниточного комбината имени Кирова на Синопской набережной. С запуском пространства помогает управляющая компания Might of Light (гендиректор Михаил Картавкин ранее участвовал в создании и управлении «Севкабель Порта»). На территории более 10 тыс. кв. м разместят премиальный фитнес-центр со спа, бассейнами, полями для сквоша и падел-тенниса; ресторан и другие коммерческие проекты. Первым крупным мероприятием на площадке станет фестиваль «Планета К-30».

Осенью на четвертом этаже ТРК «ПИК» получит прописку фудхолл «Фудкультура»: более 30 гастроконцепций, коворкинг, детская площадка и сцена. 

Центр современного искусства им. Сергея Курехина в здании бывшего кинотеатра «Прибой» запустят осенью. 

Петербургское Микологическое общество (СПбМикО) во главе с Владимиров Тильте анонсировало открытие крупнейшего в Европе Музея грибов в Петербурге в начале 2026 года. В постоянной экспозиции будут представлены сотни настоящих грибов: от обычной плесени до боровиков. Ее часть можно будет увидеть уже в конце сентября на выставке в Ботаническом саду. Сейчас СПбМикО объявило сбор на проект.

Konstantin Lenkov / Shutterstock

Предложение месяца

Активисты предложили продать Апраксин двор по примеру «Крестов» за 1,6 млрд рублей. Они считают, это позволит использовать комплекс более эффективно, чем при сдаче в аренду. Ранее городские власти рассматривали возможность передачи своих корпусов под инвестпроект, но по закону в таких случаях необходимо проводить торги. Собака.ru поговорила с девелоперами, урбанистами, архитектором и архитектурным критиком о сценариях развития торгового комплекса и узнала, действительно ли такие меры могут изменить ситуацию.

Транспорт

«Морсвязьавтоматика» во главе с Андрианом Правдиным построит собственную верфь для выпуска катамаранов на подводных крыльях. В качестве локации рассматривают Петербург и Ленобласть, но окончательного решения пока нет. Суда Cityvolt и Ecocruiser, в разработке которых принимала участие компания, сейчас изготавливают на судостроительном заводе «Эмпериум» в Ленобласти. 

Перестановки

Иван Болтенков ушел с поста гендиректора АО «ТЭК СПб». При нем организация сменила форму с государственного унитарного предприятия на акционерное общество. Позицию руководителя занял один из его заместителей Вадим Бравве.

Фото: Андрей Стрельников

Архитектурное наследие

В Выборгском замке до 21 сентября работает масштабная выставка «Свет сквозь время: архитектурное стекло в орбите Фальконье» под кураторством искусствоведа и коллекционера Никиты Андреева. Впервые в России здесь представлена столь большая коллекция стеклянных архитектурных элементов конца XIX — начала XX века: кирпичи Фальконье, оконные призмы Люксфер, стекла Кепплер, стеклянная черепица, советские стеклоблоки. Дополняют экспозицию подлинные каталоги и прейскуранты начала XX века. 

Команда «Гэнгъ» восстановила две адресные таблички и две страховые доски: на Железноводской улице, 10 и Конной улице, 3/4; Измайловском проспекте, 19 и 3-й Советской, 32. За полтора месяца реставраторы расчистили их, укрепили, загрунтовали и вернули исторические цвета. Сегодня у волонтеров в работе табличка Второго российского страхового общества 1850-х годов.

Редкие печи производства Ракколаниокского гончарного завода на даче Мюзера в Зеленогорске незаконно демонтировали. КГИОП обратился в суд с требованием в течение 18 месяцев привести объект в соответствии с согласованной проектной документацией. Совладелец здания, основатель ООО ГК «Реновация» Ян Бобрышев заявил, что компания все скорректирует и завершит работы раньше. «Мы планировали сохранить конструкции камина, взять его целиком в обойму и перенести на усиленный фундамент. Но из-за того, что здание долго стояло бесхозным, от камина стали отваливаться куски кладки, изразцы и другие части конструкций <...> Да, это, конечно, немного отступление от проекта. Но, к сожалению, в чем минус восстановления исторических зданий? Ты никогда не знаешь, с чем свяжешься, с чем столкнtшься, постоянно всt в динамике», — поделился инвестор Ян Бобрышев в разговоре с «Деловым Петербургом».

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