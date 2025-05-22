В Петербурге появится крупнейший в Европе Музей грибов

Петербургское Микологическое общество собирается открыть крупнейший в Европе Музей грибов. Там планируют собрать более 1500 экспонатов, в том числе плоды, собранные в Ленинградской области. Грибы, законсервированные по специальной технологии, разместят в природных биотопах.

Отдельное место в экспозиции займет «Кунсткамера» — галерея самых странных находок: грибы с двумя шляпками, «трехногие» экземпляры, грибы-образа и прочие необычные формы. Микологическое общество приглашает грибников к пополнению коллекции музея — любой может прислать фото и замороженные образцы волонтеру Антону Кубышкину — отобранные грибы попадут в экспозицию с указанием имени собирателя.