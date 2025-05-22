18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

В Петербурге появится крупнейший в Европе Музей грибов

Директор Петербургского микологического общества Владимир Тильте рассказал, что новый музей откроется в центре города в начале 2026 года.

Yumeee/ Shutterstock

Петербургское Микологическое общество собирается открыть крупнейший в Европе Музей грибов. Там планируют собрать более 1500 экспонатов, в том числе плоды, собранные в Ленинградской области. Грибы, законсервированные по специальной технологии, разместят в природных биотопах. 

Отдельное место в экспозиции займет «Кунсткамера» — галерея самых странных находок: грибы с двумя шляпками, «трехногие» экземпляры, грибы-образа и прочие необычные формы. Микологическое общество приглашает грибников к пополнению коллекции музея — любой может прислать фото и замороженные образцы волонтеру Антону Кубышкину — отобранные грибы попадут в экспозицию с указанием имени собирателя. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: